Спасибо, Никита: в Ласнамяэ случайный прохожий помог поймать нарушителя
В столичном районе Ласнамяэ случайный прохожий сегодня ночью помог поймать вандала, который разбил дверь магазина.
Около двух часов ночи патруль Муниципальной полиции (МуПо) возле дома на Кярбери, 36 в Ласнамяэ заметил молодого человека, который махал руками и призывал их остановиться. Молодой человек объяснил, что увидел возле магазина Rimi мужчину, который камнем разбивал стеклянную дверь магазина. Прохожий уже позвонил по номеру 112.
Вандал в состоянии сильного алкогольного опьянения не оказывал сопротивления. Прибывшая на место полиция доставила его в вытрезвитель.
МуПо благодарит молодого человека Никиту, который действовал смело и быстро, и помог избежать большего вандализма в отношении ласнамяэского магазина Rimi.