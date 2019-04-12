Спасибо, Никита: в Ласнамяэ случайный прохожий помог поймать нарушителя

Около двух часов ночи патруль Муниципальной полиции (МуПо) возле дома на Кярбери, 36 в Ласнамяэ заметил молодого человека, который махал руками и призывал их остановиться. Молодой человек объяснил, что увидел возле магазина Rimi мужчину, который камнем разбивал стеклянную дверь магазина. Прохожий уже позвонил по номеру 112.