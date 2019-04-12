Пт, 12.04.2019
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  • Спасибо, Никита: в Ласнамяэ случайный прохожий помог поймать нарушителя

Спасибо, Никита: в Ласнамяэ случайный прохожий помог поймать нарушителя
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Rimi ukse kallal vandaalitsenud isik tabati teolt.

ФОТО: Mupo

В столичном районе Ласнамяэ случайный прохожий сегодня ночью помог поймать вандала, который разбил дверь магазина.

Около двух часов ночи патруль Муниципальной полиции (МуПо) возле дома на Кярбери, 36 в Ласнамяэ заметил молодого человека, который махал руками и призывал их остановиться. Молодой человек объяснил, что увидел возле магазина Rimi мужчину, который камнем разбивал стеклянную дверь магазина. Прохожий уже позвонил по номеру 112.

Вандал в состоянии сильного алкогольного опьянения не оказывал сопротивления. Прибывшая на место полиция доставила его в вытрезвитель.

МуПо благодарит молодого человека Никиту, который действовал смело и быстро, и помог избежать большего вандализма в отношении ласнамяэского магазина Rimi.

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