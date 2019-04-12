Крегор Зирк побил старейший эстонский рекорд

Крегор Зирк на проходящем в Стокгольме турнире по плаванию Malmsten Swim Open в заплыве на 400 метров вольным стилем побил старейший рекорд Эстонии, преодолев дистанцию со временем 3.52,78, передает Postimees.
Рекордный результат позволил Зирку занять пятое место в предварительном заплыве, победу в котором одержал швед Хенрик Кристиансен.
Рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем держался без малого 39 лет и был установлен Иваром Стуколкиным на Олимпиаде в Москве. Также Зирк улучшил и свой персональный рекорд сразу на четыре секунды.