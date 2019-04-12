Пт, 12.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Крегор Зирк побил старейший эстонский рекорд

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Kregor Zirk

ФОТО: Sander Ilvest

Крегор Зирк на проходящем в Стокгольме турнире по плаванию Malmsten Swim Open в заплыве на 400 метров вольным стилем побил старейший рекорд Эстонии, преодолев дистанцию со временем 3.52,78, передает Postimees.

Рекордный результат позволил Зирку занять пятое место в предварительном заплыве, победу в котором одержал швед Хенрик Кристиансен.

Рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем держался без малого 39 лет и был установлен Иваром Стуколкиным на Олимпиаде в Москве. Также Зирк улучшил и свой персональный рекорд сразу на четыре секунды.

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