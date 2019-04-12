Бывший сотрудник КаПо арестован за шпионскую деятельность против Эстонии

Награжденный президентом серебряным «Крестом орла» Кульков ушел с должности в 2012 году и дальше работал детским тренером, получая за ранения и полицейскую пенсию.

Пресс-секретарь Полиции безопасности Харрис Пуусепп объяснил, что Куликова явно завербовали во время его поездок в Россию и уже после его увольнения из КаПо.

«Мы много лет говорим о том, насколько велика угроза для тех, кто имеет или прежде имел доступ к государственной тайне. Мы всегда советовали им отказаться от поездок в Россию. В данном случае этот риск реализовался», - сказал Пуусепп.

В 2017 году Владимир Куликов (на переднем плане) получил признание как тренер по самбо от городской мэрии и премию в 600 евро. Его подопечный завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо в России. В качестве тренера по самбо Куликов неоднократно посещал Россию. ФОТО: Raepress

Куликову предъявлены подозрения по статье, предусматривающей наказание за разведдеятельность против Эстонской Республики и ее поддержку, а также за создание и поддержание антиэстонских связей.

«Речь идет об очень заслуженном работнике», - добавил генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу.

«Нельзя полностью исключить, что список статей будет уточнен и могут быть выявлены и признаки измены родине, - отметил генеральный директор. – Но сейчас доказательств этого нет».

Поскольку предварительное следствие находится в самом начале, полиция не хочет говорить больше о деятельности Куликова.

Сам Куликов пытался обжаловать свой арест, но пока безрезультатно.