Бывший сотрудник КаПо арестован за шпионскую деятельность против Эстонии

Сегодня Полиция безопасности сообщила, что несколько недель назад, 26 марта, был арестован бывший сотрудник КаПо Владимир Куликов, которого подозревают в шпионской деятельности против Эстонии, пишет Postimees.
Награжденный президентом серебряным «Крестом орла» Кульков ушел с должности в 2012 году и дальше работал детским тренером, получая за ранения и полицейскую пенсию.
Пресс-секретарь Полиции безопасности Харрис Пуусепп объяснил, что Куликова явно завербовали во время его поездок в Россию и уже после его увольнения из КаПо.
«Мы много лет говорим о том, насколько велика угроза для тех, кто имеет или прежде имел доступ к государственной тайне. Мы всегда советовали им отказаться от поездок в Россию. В данном случае этот риск реализовался», - сказал Пуусепп.
Куликову предъявлены подозрения по статье, предусматривающей наказание за разведдеятельность против Эстонской Республики и ее поддержку, а также за создание и поддержание антиэстонских связей.
«Речь идет об очень заслуженном работнике», - добавил генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу.
«Нельзя полностью исключить, что список статей будет уточнен и могут быть выявлены и признаки измены родине, - отметил генеральный директор. – Но сейчас доказательств этого нет».
Поскольку предварительное следствие находится в самом начале, полиция не хочет говорить больше о деятельности Куликова.
Сам Куликов пытался обжаловать свой арест, но пока безрезультатно.
В 1995 году Куликов получил титул лучшего сотрудника Полиции безопасности года.