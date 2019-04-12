Пт, 12.04.2019
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  • Таллиннские власти сожалеют о решении МИДа не впускать парусник «Седов» в Эстонию

Таллиннские власти сожалеют о решении МИДа не впускать парусник «Седов» в Эстонию

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Вадим Белобровцев в студии Postimees

ФОТО: Pm

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, решение Министерства иностранных дел Эстонии не пускать в территориальные воды страны российское парусное судно «Седов» вызывает сожаление и определенное недоумение.

По словам вице-мэра Таллинна, «Седов» прошел большую часть Европы, заходил в самые разные порты, где команду принимали по всем правилам гостеприимства, и, насколько ему известно, нигде проблем с заходом в территориальные воды у парусника не возникало, передает Rus.ERR.

«Российские парусники „Седов“ и „Мир“ неоднократно заходили в Таллиннский порт, последний раз – осенью прошлого года, где все желающие могли бесплатно подняться на борт обоих парусников и осмотреть их, чем огромное количество наших жителей с удовольствием воспользовалось. Никаких проблем с этими судами у города никогда не было, напротив – сотрудничество всегда было конструктивным», - сказал Белобровцев.

Вице-мэр Таллинна не исключил, что недопуск «Седова» поставит под вопрос участие россиян в регате Tall Ships Races в Таллинне в 2021 году, что снизит интерес к этому мероприятию.

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