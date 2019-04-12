Таллиннские власти сожалеют о решении МИДа не впускать парусник «Седов» в Эстонию

По словам вице-мэра Таллинна, «Седов» прошел большую часть Европы, заходил в самые разные порты, где команду принимали по всем правилам гостеприимства, и, насколько ему известно, нигде проблем с заходом в территориальные воды у парусника не возникало, передает Rus.ERR.

«Российские парусники „Седов“ и „Мир“ неоднократно заходили в Таллиннский порт, последний раз – осенью прошлого года, где все желающие могли бесплатно подняться на борт обоих парусников и осмотреть их, чем огромное количество наших жителей с удовольствием воспользовалось. Никаких проблем с этими судами у города никогда не было, напротив – сотрудничество всегда было конструктивным», - сказал Белобровцев.