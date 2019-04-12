Неповторимые Пападакис и Сизерон продолжают бить рекорды

В японской Фукуоке продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Спортивные пары показали свой произвольный танец.
Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд — 135,82 балла. Прежнее рекордное достижение было установлено ими же на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония) — 134,23.
Второе место заняла российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Российская сборная сумела до минимума сократить отставание от команды Японии. Перед последними тремя видами программы россияне имеют 61 балл, Япония - 62. Лидируют фигуристы США с 68 очками.