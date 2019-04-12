Пт, 12.04.2019
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Неповторимые Пападакис и Сизерон продолжают бить рекорды

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Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис.

ФОТО: ISSEI KATO / REUTERS

В японской Фукуоке продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Спортивные пары показали свой произвольный танец.

Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд — 135,82 балла. Прежнее рекордное достижение было установлено ими же на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония) — 134,23.

Второе место заняла российская пара  Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Российская сборная сумела до минимума сократить отставание от команды Японии. Перед последними тремя видами программы россияне имеют 61 балл, Япония - 62. Лидируют фигуристы США с 68 очками.

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