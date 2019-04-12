Пт, 12.04.2019
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Госучреждения Эстонии призывают отказаться от WiFi

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От wifi отказался и один музыкальный фестиваль, но по другим причинам.

ФОТО: Arvo Meeks /

В своем ежегоднике полиция безопасности (КаПо) рекомендует государственным учреждениям Эстонии закрыть свои внутриведомственные сети wifi, поскольку Россия начала использовать их уязвимые места.

КаПо приводит в пример зафиксированный в Нилерландах инцидент, когда российские госструктуры использовали уязвимые места сетей wifi.

«С точки зрения ответственных за безопасность лиц важнее всего обеспечить охрану сетей беспроводного интернета и мониторинг происходящего в них. Следует избегать разрешения на пользование беспроводным интернетом во внутренних сетях учреждений. Если это неизбежно, нужно обязательно использовать дополнительные меры безопасности и гарантировать сохранение логов», - отмечается в ежегоднике.

КаПо считает, что при обработке информации деликатного и требующего защиты характера в сети wifi обязательно нужно учитывать вероятность подслушивания и злонамеренных внедрений, КаПо также рекомендует находящимся за границей людям отдавать предпочтение мобильной связи.

По сообщению КаПо, в прошлом году российские кибероперации проводились и в отношении Эстонии — ряд государственных учреждений получили по электронной почте письма с вредоносными программами.

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