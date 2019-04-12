Лукашенко грозит остановить транзит нефти после введения «санкций» РФ

10 апреля Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки яблок и груш из Белоруссии из-за поддельных фитосанитарных сертификатов. Ведомство также критикует Минск за то, что в Россию продолжают поступать продукты из Европы, попавшие под продовольственное эмбарго.

В Минске уже открыто обсуждают угрозу аннексии со стороны Путина

Между тем в Белоруссии уже обсуждается идея, что суверенитет страны находится под угрозой - якобы, есть риск, что вскоре союзное для России государство может быть включено в состав РФ посредством конституционной реформы.

Об этом в открытом письме на имя Александра Лукашенко заявил белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич. Это письмо, датированное 8 апреля, вызвало широкую дискуссию в Белоруссии.

Мацкевич в своем письме, опубликованном в Facebook, утверждает, что под руководством Лукашенко Белоруссия теряет свой суверенитет и вскоре подпадет под внешнее управление группировки, засевшей в Кремле, «которая лоббирует продолжение той политики России, которую она сейчас проводит». «Объективно России не нужно аннексировать Беларусь. Это нужно только некоторой властной группировке», - пишет философ.

«Рабочие группы, органы т.н. "Союзного государства" - это все ваши с Путиным инструменты, они не имеют ни собственной воли, ни собственной позиции... Они механически бездумно исполняют приказ... Вы сами до этого довели ситуацию. Подписывали соглашения с попустительским Ельциным, а иметь дело пришлось с жестким и авторитарным Путиным. К тому же, Путиным в тяжелом положении, у которого нет пространства для маневра и не так уж много вариантов... Надеюсь, что Путин пока еще не выставил вам ультиматум. То есть, не поставил вас в безвыходное положение. А он это может! И не остановится ни перед чем, если у него не будет других вариантов для достижения своих целей, кроме аннексии Белоруссии и ликвидации нашего суверенитета», - заключает Мацкевич.

Он отмечает тот факт, что Конституцию собрались менять одновременно и в России, и в Белоруссии. «Эта синхронность меня очень пугает. Кроме того, неофициально в России говорят о придании соглашениям о „Союзном государстве“ статуса Конституционного акта. А это уже прямая угроза суверенитету», - пишет философ.

Чтобы угроза потери суверенитета не стала реальностью, Мацкевич предлагает для разработки и принятия новой Конституции Белоруссии «созвать Учредительное собрание, делегаты которого были бы наделены полномочиями до принятия новой Конституции на всенародном референдуме, организация которого входят в обязанности Учредительного собрания».