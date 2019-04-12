Лукашенко грозит остановить транзит нефти после введения «санкций» РФ
Белоруссия ограничит или перекроет прокачку российской нефти в страны Европы якобы в связи с необходимостью капитального ремонта пяти участков нефтепровода, которому вскоре будет 55 лет. Об этом заявил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко после совещания у президента Александра Лукашенко, передает NEWSru со ссылкой на БелТА.
Он отметил, что специалисты призывали закрыть нефтепровод на ремонт еще полтора года назад, т.к. износ основных фондов активной части нефтепровода уже более 65%. Но тогда было принято решение не перекрывать транзит российской нефти, чтобы не подводить партнеров. Нынешнюю необходимость остановить или ограничить работу нефтепровода «Дружба» вице-премьер связал с требованиями экологии и «зеленой экономики». Сколько продлится ремонт, специалисты не определили, сообщает радио «Свобода».
Отметим, что угроза перекрыть подачу российской нефти западным партнерам прозвучала на фоне обострения отношения между Москвой и Минском. Буквально накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия Россия, которая закрывает российский рынок для ряда белорусских товаров, с введением санкций. «Там уже обнаглели настолько, что начинают нам выкручивать руки», - заявил белорусский лидер.
Поэтому Лукашенко на совещании был настроен решительно и призвал правительство остановить нефтепровод на ремонт, и не учитывать интересы российской стороны.
После угроз перекрыть транзит нефти в российской компании «Транснефть» заявили, что состояние нефтепровода «Дружба» удовлетворительное. Там признали, что в трубах имеются некоторые дефекты, однако они не требуют аварийной остановки, чтобы их ликвидировать.
Как заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, компания готова помочь белорусским коллегам в ремонте.
«Дружба» - магистральный нефтепровод, который перекачивает топлива из российской части трубы с таким же названием. Нефть перекачивают в направлении Западной Европы и Балканских стран для снабжения углеводородным сырьем белорусские нефтехимические предприятия. В 2018 году по трубе прокачано 60,4 млн т нефти, из которых 58,8 млн т - российская, что составляет около четверти нефтеэкспорта страны, передает ТАСС.
Напомним, белорусско-российские торговые отношения обостряются с конца прошлого года. В конце 2018-го Лукашенко и президент России Владимир Путин несколько раз проводили переговоры, темой которых была дальнейшая интеграция России и Белоруссии, а также последствия налогового маневра в России. C 2019-го по 2024 год в РФ планируется снижение экспортной пошлины до нуля. Белоруссия настаивает на компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в 10 млрд долларов в последующие шесть лет.
Белорусский лидер перед одной из встреч с Путиным в декабре отказался называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому. В ответ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоговый маневр - внутреннее дело России, а Белоруссии ничего не обещали. В свою очередь, Президент Белоруссии заявил, что в связи с отказом от компенсации Россия «может потерять единственного союзника на западном направлении».
1 марта президент Белоруссии провел пресс-конференцию, на которой затронул в том числе и «продуктовый вопрос». Он возмутился «торпедированием» поставок «самой качественной в мире» белорусской сельхозпродукции.
По мнению Лукашенко, дело «не в качестве и не в том, что вы там нашли какие-то бациллы», а в «давлении определенных групп», к одной из которых относится экс-глава российского Минсельхоза и «один из крупнейших сельскохозяйственных баронов» РФ Александр Ткачев.
10 апреля Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки яблок и груш из Белоруссии из-за поддельных фитосанитарных сертификатов. Ведомство также критикует Минск за то, что в Россию продолжают поступать продукты из Европы, попавшие под продовольственное эмбарго.
В Минске уже открыто обсуждают угрозу аннексии со стороны Путина
Между тем в Белоруссии уже обсуждается идея, что суверенитет страны находится под угрозой - якобы, есть риск, что вскоре союзное для России государство может быть включено в состав РФ посредством конституционной реформы.
Об этом в открытом письме на имя Александра Лукашенко заявил белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич. Это письмо, датированное 8 апреля, вызвало широкую дискуссию в Белоруссии.
Мацкевич в своем письме, опубликованном в Facebook, утверждает, что под руководством Лукашенко Белоруссия теряет свой суверенитет и вскоре подпадет под внешнее управление группировки, засевшей в Кремле, «которая лоббирует продолжение той политики России, которую она сейчас проводит». «Объективно России не нужно аннексировать Беларусь. Это нужно только некоторой властной группировке», - пишет философ.
«Рабочие группы, органы т.н. "Союзного государства" - это все ваши с Путиным инструменты, они не имеют ни собственной воли, ни собственной позиции... Они механически бездумно исполняют приказ... Вы сами до этого довели ситуацию. Подписывали соглашения с попустительским Ельциным, а иметь дело пришлось с жестким и авторитарным Путиным. К тому же, Путиным в тяжелом положении, у которого нет пространства для маневра и не так уж много вариантов... Надеюсь, что Путин пока еще не выставил вам ультиматум. То есть, не поставил вас в безвыходное положение. А он это может! И не остановится ни перед чем, если у него не будет других вариантов для достижения своих целей, кроме аннексии Белоруссии и ликвидации нашего суверенитета», - заключает Мацкевич.
Он отмечает тот факт, что Конституцию собрались менять одновременно и в России, и в Белоруссии. «Эта синхронность меня очень пугает. Кроме того, неофициально в России говорят о придании соглашениям о „Союзном государстве“ статуса Конституционного акта. А это уже прямая угроза суверенитету», - пишет философ.
Чтобы угроза потери суверенитета не стала реальностью, Мацкевич предлагает для разработки и принятия новой Конституции Белоруссии «созвать Учредительное собрание, делегаты которого были бы наделены полномочиями до принятия новой Конституции на всенародном референдуме, организация которого входят в обязанности Учредительного собрания».
«Я не буду отправлять это письмо вам лично в администрацию. Мне совсем не интересно получать формальную отписку по шаблону „об обращениях граждан“, я заранее знаю, что там будет написано. Я просто опубликую его. Ведь вы и без меня, без этого письма знаете все, о чем я говорю. Я вас ничем не удивил, не открыл ничего нового. Это нужно знать не вам, а белорусскому обществу, гражданам Белоруссии. Но гражданам надо знать не только то, о чем я здесь пишу. Мне, нам, обществу, нации и стране надо знать, что вы собираетесь делать, чтобы предотвратить эти угрозы. Все остальные проблемы мы, народ, будем решать по мере поступления», - обращается Мацкевич к главе белорусского государства.
В интервью DW он отметил, что, конечно, боится последствий за такой выпад в адрес властей.
«Я боюсь последствий, но не таких, как можно подумать. Я не боюсь репрессий властей в мой адрес, хотя понимаю, что они могут быть. В этом смысле любой активный человек в Белоруссии может стать жертвой репрессий, даже не совершая подобных поступков. Я боюсь другого. Написать это письмо меня побудило высокое напряжение, которое чувствуется сейчас в белорусском обществе. Поэтому я боюсь, чтобы это напряжение не вылилось в какие-нибудь опасные действия, чтобы люди не сорвались и не стали устраивать демарши, дебоши вплоть до терактов», - говорит Мацкевич.
По его словам, растущее напряжение в обществе связано с грядущими выборами - на 2020 год в стране назначены парламентские и президентские выборы, однако, по сообщениям прессы, одни из них могут пройти уже в конце 2019 года. И, конечно, это связано с постоянно просачивающейся в СМИ информацией о том, что готовится «инкорпорация Белоруссии в Россию, так называемый аншлюс».
В России же полным ходом уже идет убеждение общественного мнения в том, что Беларусь вот-вот попадет в объятия русского брата.
«У меня есть основания полагать, что в конституции России и Белоруссии будут введены слова о приоритете Союзного договора над законами России и Белоруссии, - предупреждает Мацкевич. - На юридическом уровне это может быть преподнесено как объединение равных партнеров, но на самом деле это глупость. Никакого равноправного союза Белоруссии и России быть не может - в странах слишком разное и демографическое положение, и экономическое, и характер политического режима. Поэтому для Белоруссии такой союз будет означать аннексию».
«В России должны знать, что нет никаких законных оснований, нет благовидных предлогов поглотить Беларусь без суверенного решения народа. Понятно, что России не нужно аннексировать Беларусь, это нужно путинскому режиму. И я не исключаю, что сценарий с изменением конституций может быть отодвинут "в дальний ящик", если в Кремле найдут более оптимальный и дешевый вариант сохранения путинского режима. А если нет - мы за это время должны успеть подготовить общественное сознание в Белоруссии», - предупреждает философ.