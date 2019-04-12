К системе мгновенных платежей теперь присоединены четыре банка в Эстонии

Со вторника, 9 апреля, Coop Pank начал использовать систему мгновенных платежей, которая позволяет клиентам присоединившихся к ней банков выполнять и принимать межбанковские переводы в размере до 15 000 евро за секунды.
Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем сказал, что благодаря принятию в использование системы мгновенных платежей жизнь частных и бизнес-клиентов Coop Pank станет существенно комфортнее. «Денежные переводы, отправленные в другие присоединившиеся к системе мгновенных платежей банки или прибывающие из них, теперь будут приходить практически моментально. Максимальная сумма мгновенного платежа составляет 15 000 евро. Платежи осуществляются вне зависимости от времени суток семь дней в неделю, в т.ч. и по государственным праздникам, – пояснил Керем. – Для клиента изменится только скорость выполнения платежа – все остальное банк будет делать самостоятельно, и никакой дополнительной платы за это не взимается. Если платеж невозможно осуществить мгновенно – например, если банк-получатель не присоединился к этой системе – он будет выполнен таким же образом, как прежде».
Мгновенные платежи частные и бизнес-клиенты Coop Pank могут инициировать в интернет-банке, в мобильном приложении или в банковском отделении. Для клиентов с расчетными пакетами все мгновенные платежи являются бесплатными. Мгновенные платежи выполняются между банками, которые присоединились к общеевропейской системе мгновенных платежей. В Эстонии наряду с Coop Pank к системе мгновенных платежей присоединились SEB, LHV и Swedbank.