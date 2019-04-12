К системе мгновенных платежей теперь присоединены четыре банка в Эстонии

Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем сказал, что благодаря принятию в использование системы мгновенных платежей жизнь частных и бизнес-клиентов Coop Pank станет существенно комфортнее. «Денежные переводы, отправленные в другие присоединившиеся к системе мгновенных платежей банки или прибывающие из них, теперь будут приходить практически моментально. Максимальная сумма мгновенного платежа составляет 15 000 евро. Платежи осуществляются вне зависимости от времени суток семь дней в неделю, в т.ч. и по государственным праздникам, – пояснил Керем. – Для клиента изменится только скорость выполнения платежа – все остальное банк будет делать самостоятельно, и никакой дополнительной платы за это не взимается. Если платеж невозможно осуществить мгновенно – например, если банк-получатель не присоединился к этой системе – он будет выполнен таким же образом, как прежде».