В Таллинне неизвестный напал на человека

Вчера, 11 апреля, на улице Хобуяама неизвестный напал на 30-летнего мужчину и требовал у него денег. Все обстоятельства случившегося выясняются.

За прошедшие сутки в Таллинне были зафиксированы еще два случая приминения физического насилия. В квартире на улице Раадику в Ласнамяэ в ходе конфликта 27-летний мужчина напал на свою 28-летнюю спутницу жизни. Полицейские задержали нападавшего. Также в ходе конфликта на улице Виру 25-летний мужчина ударил своего 28-летнего брата.