Пт, 12.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

В Таллинне неизвестный напал на человека

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

Вчера в центре Таллинна было совершено нападение на 30-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Вчера, 11 апреля, на улице Хобуяама неизвестный напал на 30-летнего мужчину и требовал у него денег. Все обстоятельства случившегося выясняются.

За прошедшие сутки в Таллинне были зафиксированы еще два случая приминения физического насилия. В квартире на улице Раадику в Ласнамяэ в ходе конфликта 27-летний мужчина напал на свою 28-летнюю спутницу жизни. Полицейские задержали нападавшего. Также в ходе конфликта на улице Виру 25-летний мужчина ударил своего 28-летнего брата.

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