Женщина с одной рукой: «Я живу совершенно обычной жизнью»

Элери Ланг – 33-летняя управляющая коммерческими клиентами, которая кроме работы и других дел занимается спортом и рукоделием. В этом нет ничего необычного, но все меняет одно обстоятельство: если большинство из нас пользуется двумя руками, то Ланг нужно справляться одной, пишет Pärnu Postimees.
Элери, по ее словам, отсутствие руки не чинит никаких препятствий для достижения поставленных целей и занятий хобби. У нее высшее прикладное образование в области психологии. Она успешно ездит как на машине (причем, с ручной коробкой), так и на велосипеде, ходит в походы, катается на каноэ, плавает и ходит на лыжах: «Кто сказал, что для езды на лыжах нужны две палки? Можно и с одной, хотя, конечно, нагрузка на эту одну большая».
При этом вокруг нас много людей, которые не могут справиться со своей инвалидностью и исключили себя из социальной и трудовой жизни.
В октябре Ланг прошла курсы советника с личным опытом от Кассы страхования от безработицы с мыслью о том, что вдруг ей когда-то удастся начать вдохновлять и поддерживать похожих на нее людей. Консультирование на личном опыте – это обмен знаниями и опытом с людьми, имеющими такие же недостатки и проблемы со здоровьем. Цель – поддержать людей в быту, повысить их мотивацию и уверенность в себе, а также подготовить их к трудовой жизни.
Сама Ланг никогда не чувствовала, что ей нужны мотивация или поддержка. Возможно, ее ситуацию облегчает то, что у нет опыта, как это – жить с двумя руками. Просто одна рука у нее не развилась еще к моменту рождения. «Я никогда не чувствовала, что мне чего-то не хватает. Я живу совершенно обычной жизнью, - говорит она. - Конечно, сложнее тем, кто потерял руку, например, в результате травмы. Я не знаю, как это – жить с двумя руками, мне не с чем сравнивать».
Пройти обучение Элери подтолкнули двое ее сыновей: отводя их в детский сад и школу, она часто оказывалась в центре внимания детей из-за своей особенности. Ее детям приходилось постоянно объяснять друзьям, почему у их матери нет одной руки, больно ли это и как она делает какие-то вещи. Это заставило ее задуматься, почему ее дети должны всем объяснять, если она может это сделать сама. Также она хотела, чтобы дети с самого раннего возраста понимали, что инвалидность – это не заразная болезнь и они могут смело общаться с такими людьми.
Так, для начала в школе и детском саду Ланг рассказывала и показывала, как она одной рукой, например, чистит морковь или как красит лаком ногти.
Ланг выросла в маленькой деревне, где все знали всех. Училась в крошечной деревенской школе, поэтому там ее не дразнили и не отталкивали. Но это не означает, что такой проблемы вообще не существует: «Именно поэтому я хожу в детские сады именно в дошкольные группы, чтобы дети не боялись общаться с инвалидами. Чтобы они на моем примере поняли, что человек с физическим недостатком – это совершенно обычный человек».
Заниматься с людьми, находящимися в состоянии глубокого кризиса, пережившими тяжелые травмы, как считает Ланг, она еще не готова, но надеется, что эта статья, возможно, мотивирует других жить настоящим моментом и смириться со своим недостатком – даже с крупным.
«Для каждого дела существует способ его сделать. Если не можешь ездить с мануалкой, сможешь с автоматом, - объясняет Элери. – Вспоминается ситуация, когда возникло препятствие. Мы были в парке развлечений, и мне очень хотелось спуститься по канату, но для этого сначала нужно было вскарабкаться по нему. А это было трудно. Но оказалось, что подняться наверх можно и иначе».
Несмотря на то, насколько хорошо ты можешь управляться с повседневными делами, помощь близких неоценима. И не нужно, говорит Ланг, стесняться просить помочь тебе. И хотя она производит впечатление, что может все, есть вещи, где без помощи не обойтись. Но это не заставляет ее чувствовать себя неловко: просить о помощи – естественно. «Хотела повесить шторы. Нужно было одной рукой придерживать карниз, а второй нанизывать штору, и тут пришлось звонить подруге, - привела она один из недавних примеров. – Нужно быть реалистом и понимать, что не все можно сделать самой».
Точку зрения, что человеку с недостатком в современном обществе нужно больше стоять за себя, чем здоровому, Ланг не разделяет: «Я считаю, что бороться должен каждый, не только люди с недостатками».
Важно быть уверенной в себе, а не списывать любой отказ на инвалидность: «Я работаю управляющим коммерческими клиентами, должна искать новых клиентов. Клиенты принимают меня очень хорошо, а если не принимают, то я говорю себе: дело не в отсутствующей руке, просто я сделала что-то неправильно. Многое зависит от человека, а не от его недостатков».