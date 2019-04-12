Женщина с одной рукой: «Я живу совершенно обычной жизнью»

Элери, по ее словам, отсутствие руки не чинит никаких препятствий для достижения поставленных целей и занятий хобби. У нее высшее прикладное образование в области психологии. Она успешно ездит как на машине (причем, с ручной коробкой), так и на велосипеде, ходит в походы, катается на каноэ, плавает и ходит на лыжах: «Кто сказал, что для езды на лыжах нужны две палки? Можно и с одной, хотя, конечно, нагрузка на эту одну большая».

При этом вокруг нас много людей, которые не могут справиться со своей инвалидностью и исключили себя из социальной и трудовой жизни.

В октябре Ланг прошла курсы советника с личным опытом от Кассы страхования от безработицы с мыслью о том, что вдруг ей когда-то удастся начать вдохновлять и поддерживать похожих на нее людей. Консультирование на личном опыте – это обмен знаниями и опытом с людьми, имеющими такие же недостатки и проблемы со здоровьем. Цель – поддержать людей в быту, повысить их мотивацию и уверенность в себе, а также подготовить их к трудовой жизни.

Сама Ланг никогда не чувствовала, что ей нужны мотивация или поддержка. Возможно, ее ситуацию облегчает то, что у нет опыта, как это – жить с двумя руками. Просто одна рука у нее не развилась еще к моменту рождения. «Я никогда не чувствовала, что мне чего-то не хватает. Я живу совершенно обычной жизнью, - говорит она. - Конечно, сложнее тем, кто потерял руку, например, в результате травмы. Я не знаю, как это – жить с двумя руками, мне не с чем сравнивать».

Пройти обучение Элери подтолкнули двое ее сыновей: отводя их в детский сад и школу, она часто оказывалась в центре внимания детей из-за своей особенности. Ее детям приходилось постоянно объяснять друзьям, почему у их матери нет одной руки, больно ли это и как она делает какие-то вещи. Это заставило ее задуматься, почему ее дети должны всем объяснять, если она может это сделать сама. Также она хотела, чтобы дети с самого раннего возраста понимали, что инвалидность – это не заразная болезнь и они могут смело общаться с такими людьми.

Элери Ланг показывает воспитанникам детского сада "Солнечный зайчик", как она режет морковь при помощи одной руки. ФОТО: Частный архим

Так, для начала в школе и детском саду Ланг рассказывала и показывала, как она одной рукой, например, чистит морковь или как красит лаком ногти.