Партия на два миллиона евро: в Финляндии конфисковано рекордное количество наркотиков

В Лахти конфискована крупнейшая в истории Финляндии партия экстази. Уездный суд Пяйят-Хяме арестовал 30-летнего жителя города, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах. Мужчина сейчас находится в следственном изоляторе, передает Yle.
В ходе обыска квартиры в одном из районов Лахти было конфисковано 151 390 таблеток экстази, 1 095 таблеток Субутекс и 211,7 грамма амфетамина. По сообщению полиции, общая стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет 2,3 млн евро.
В связи с расследованием дела был задержан также 35-летний житель Лахти и гражданин Литвы. 35-летний житель Лахти выпущен на свободу, но ему запретили выезд из страны.