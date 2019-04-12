Партия на два миллиона евро: в Финляндии конфисковано рекордное количество наркотиков

В ходе обыска квартиры в одном из районов Лахти было конфисковано 151 390 таблеток экстази, 1 095 таблеток Субутекс и 211,7 грамма амфетамина. По сообщению полиции, общая стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет 2,3 млн евро.

В связи с расследованием дела был задержан также 35-летний житель Лахти и гражданин Литвы. 35-летний житель Лахти выпущен на свободу, но ему запретили выезд из страны.