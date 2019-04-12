Горячий товар: большие квартиры в Ласнамяэ сверхпопулярны

Цена квадратного метра в ласнамяэских квартирах площадью от 55 до 70 м2 за год повысилась на 220 евро и достигла в первом квартале 1670 евро. Это выше, чем стоимость квадратного метра квартир такой же площади в Хааберсти, Мустамяэ и Нымме.

За год цены квадратного метра квартир в Мустамяэ, Ласнамяэ и Пирита поднялись одинаково - на 8%.

«Больше всего не повезло собственникам квартир в Хааберсти и Кристийне, - сказала руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Интерес к недвижимости в этих районах за год существенно снизился: там уменьшились и цены, и число сделок».

Так называемые холостяцкие квартиры, то есть квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров, в Мустамяэ и Хааберсти, наоборот, пользуются повышенным интересом, и цена квадратного метра в таких квартирах выросла на 15%. «Двухкомнатные квартиры недалеко от центра остаются ликвидным товаром, чего не скажешь о квартирах в Кристийне, - отметила Ноппель-Кокеров. – В Кристийне много маленьких и уже не новых квартир, найти покупателя на которые проблематично, даже несмотря на то, что они дешевеют».

За год цена квадратного метра квартир площадью от 30 до 40 м2 в Кристийне упала примерно на 400 евро - до 1700 евро, а количество сделок в первом квартале уменьшилось вдвое.