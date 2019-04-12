Эстонские юниоры поставили под удар свои медальные надежды

В литовском Электренае продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею во Втором дивизионе, группа А. Команда Эстонии разгромно уступила сборной Польши 2:8.
После двух побед над сверстниками из Румынии и Испании наша команда, набрав шесть очков, занимала третье место в таблице. В двух оставшихся матчах с Польшей и Кореей эстонцам нужна была только одна победа. В матче с поляками класса сборной Эстонии не хватило: номинальные гости довольно быстро сделали задел в две шайбы, а нашим юниорам удалось распечатать ворота противника лишь во втором периоде, когда Даниил Кулицин сделал счет 1:5. В третьей двадцатиминутке поляки забросили в ворота Эстонии еще три шайбы, на которые Эстония ответила лишь голом все того же Кулинцева. Итоговый счет 2:8.
Теперь сборной Эстонии предстоит встреча с командой Кореи, которая играет сегодня с аутсайдером дивизиона, командой Испании. В случае победы Кореи, субботний матч для нашей команды оказажется сродни финалу: только победа позволит сборной Эстонии завоевать бронзу чемпионата мира. Золото себе уже гарантировали поляки, серебро - хозяева турнира, сборная Литвы.