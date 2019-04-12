Эстонские юниоры поставили под удар свои медальные надежды

После двух побед над сверстниками из Румынии и Испании наша команда, набрав шесть очков, занимала третье место в таблице. В двух оставшихся матчах с Польшей и Кореей эстонцам нужна была только одна победа. В матче с поляками класса сборной Эстонии не хватило: номинальные гости довольно быстро сделали задел в две шайбы, а нашим юниорам удалось распечатать ворота противника лишь во втором периоде, когда Даниил Кулицин сделал счет 1:5. В третьей двадцатиминутке поляки забросили в ворота Эстонии еще три шайбы, на которые Эстония ответила лишь голом все того же Кулинцева. Итоговый счет 2:8.