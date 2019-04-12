Пт, 12.04.2019
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  • Галерея: неожиданный способ обновить поверхности стен и потолка

Галерея: неожиданный способ обновить поверхности стен и потолка

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Как изменить интерьер, использовав всего-навсего банку краски, раньше знал Houzz, а теперь и мы с вами.

Действенный способ встряхнуть интерьер без серьезных затрат — заключить комнату в рамку. Мы говорим про декоративные контуры. Обрамление подчеркнет архитектуру пространства, добавит интерьеру графичности и сделает его более выразительным. Вы удивитесь, сколько поверхностей можно обвести и выделить контурами! А понадобится для такого декора всего ничего — банка краски, оставшаяся от прошлого ремонта, валик да малярный скотч.

Смотрите галерею!

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