Галерея: неожиданный способ обновить поверхности стен и потолка

Действенный способ встряхнуть интерьер без серьезных затрат — заключить комнату в рамку. Мы говорим про декоративные контуры. Обрамление подчеркнет архитектуру пространства, добавит интерьеру графичности и сделает его более выразительным. Вы удивитесь, сколько поверхностей можно обвести и выделить контурами! А понадобится для такого декора всего ничего — банка краски, оставшаяся от прошлого ремонта, валик да малярный скотч.