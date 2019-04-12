Картина дня: встреча президента с представителями фракций и ежегодник КаПо

Блог, фото и видео: президент приняла в Кадриорге руководство фракций Рийгикогу

Президент Керсти Кальюлайд пригласила сегодня в Кадриорг руководство фракций Рийгикогу, чтобы обсудить ситуацию во внутренней политике. Читать далее...

КаПо: в Сирии погиб житель Эстонии, уехавший воевать на стороне ИГ

По данным КаПо, уехавший из Эстонии в Сирию, чтобы сражаться на стороне экстремистской группировки, Абдуррахман (прежнее имя - Иван - ред.) Сазанков погиб несколько лет назад. Читать далее...

Фермер из Вильяндимаа пригласил Марта Хельме доить коров. Вместе с сыном

«Если человек начинает нести такую дичь, то он очень далеко отстал от реальной жизни. Я думал, что в Партии реформ ничего не знают о том, что происходит за пределами Таллинна, но что Хельме еще «умнее», этого я не мог ожидать. Можете записать это». Читать далее...

Спасибо, Никита: в Ласнамяэ случайный прохожий помог поймать нарушителя

В столичном районе Ласнамяэ случайный прохожий сегодня ночью помог поймать вандала, который разбил дверь магазина. Читать далее...

Ежегодник КаПо: для раскола общества Россия использует страхи и беспокойство людей

Добрая половина ежегодника посвящена деятельности России, всеми доступными способами распространяющей идеи Кремля на территории всей Европы и Эстонии в частности. Читать далее...

Обыски на крупных эстонских предприятиях: подозревают масштабное мошенничество

Во вторник Департамент конкуренции и Центральная криминальная полиция под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры провели обыски на шести предприятиях, связанных с сельскохозяйственной промышленностью. Их подозревают в преступном сговоре и в предоставлении ложных данных с целью получения субсидий Департамента сельскохозяйственных регистров и информации. Читать далее...

Беспредел подростков в магазинах: продавцы грозятся уволиться, покупатели уходят в ужасе

Только недавно в СМИ писали о молодежной шайке, которая агрессивно ведет себя на автобусном вокзале в Раквере. По словам комиссара полиции, работа стражей правопорядка с молодежью начала приносить плоды. К сожалению, затишье на автовокзале оказалось мнимым. Читать далее...

Вот это цифры! Смотрите, кто в Эстонии зарабатывает больше членов Рийгикогу