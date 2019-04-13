Полезно: поцарапанную мебель легко привести в порядок домашними средствами

Даже сделанная из натурального, дорогого и прочного дерева мебель не выдерживает соприкосновения с острыми и жесткими предметами. Kodustill знает, как вернуть ей первоначальный вид с помощью простого домашнего средства.
Чтобы ваша мебель стала выглядеть, как новенькая, нужно взять 50 мл уксуса и 200 мл оливкового масла, советует представитель фирмы CincyClean на своей странице в Instagram. Полученной смесью следует обработать поврежденную поверхность, и царапины станут незаметными.
NB! Естественно, что это средство годится только для мебели из натурального дерева. Тем не менее, профессионалы рекомендуют сначала опробовать уксусно-масляную смесь в каком-нибудь незаметном местечке: а вдруг произойдет непредвиденная реакция?