Сб, 13.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическим трупами". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Полезно: поцарапанную мебель легко привести в порядок домашними средствами

Полезно: поцарапанную мебель легко привести в порядок домашними средствами

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Shutterstock

Даже сделанная из натурального, дорогого и прочного дерева мебель не выдерживает соприкосновения с острыми и жесткими предметами. Kodustill знает, как вернуть ей первоначальный вид с помощью простого домашнего средства.   

Чтобы ваша мебель стала выглядеть, как новенькая, нужно взять 50 мл уксуса и 200 мл оливкового масла, советует представитель фирмы CincyClean на своей странице в Instagram. Полученной смесью следует обработать поврежденную поверхность, и царапины станут незаметными.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CincyClean (@cincyclean) on

NB! Естественно, что это средство годится только для мебели из натурального дерева. Тем не менее, профессионалы рекомендуют сначала опробовать уксусно-масляную смесь в каком-нибудь незаметном местечке: а вдруг произойдет непредвиденная реакция? 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ