Полезно: поцарапанную мебель легко привести в порядок домашними средствами

Чтобы ваша мебель стала выглядеть, как новенькая, нужно взять 50 мл уксуса и 200 мл оливкового масла, советует представитель фирмы CincyClean на своей странице в Instagram. Полученной смесью следует обработать поврежденную поверхность, и царапины станут незаметными.

NB! Естественно, что это средство годится только для мебели из натурального дерева. Тем не менее, профессионалы рекомендуют сначала опробовать уксусно-масляную смесь в каком-нибудь незаметном местечке: а вдруг произойдет непредвиденная реакция?