«Отпустите Ассанжа или поплатитесь!»: хакеры Anonymous обратились к британским властям

Арест журналиста

Утром 11 апреля австралийского журналиста Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Полиция действовала на основании приглашения эквадорских властей, которые решили избавиться от своего гостя.

Арест был произведен на основании ордера за неявку в суд, выданного еще в 2012 году Вестминстерским магистратским судом. Тогда суд принял решение экстрадировать Ассанжа в Швецию, где его ждал судебный процесс по обвинениям в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Однако Ассанж, который ранее был выпущен на свободу под залог, предпочел укрыться в посольстве Эквадора - он опасался, что из Швеции неминуема экстрадиция в США из-за его деятельности в WikiLeaks.

В полицейском участке Ассанжу был предъявлен второй ордер на арест, на этот раз от Министерства юстиции США, которое заявило, что будет добиваться его выдачи. Ведомство уточнило, что основателю WikiLeaks инкриминируется сговор с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих правительству США компьютерах.

Уже в 14:00 (16:00 мск) основателя WikiLeaks доставили в Вестминстерский магистратский суд и после недолгого судебного разбирательства оставили под стражей, признав виновным в неявке в суд в 2012 году. Сам австралиец своей вины не признал.

Это дело теперь будет передано в другой лондонский суд - Королевский суд Саутворка, который определит меру наказания: по словам адвоката, его подзащитному грозит не более года тюрьмы. Вестминстерский магистратский суд в свою очередь уже 2 мая проведет предварительные слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, этот процесс может затянуться на долгие месяцы.

После ареста Ассанжа министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал не заниматься героизацией австралийца. «Джулиан Ассанж не герой, и никто не стоит выше закона. Он годами прятался от правды», - сказал Хант, поблагодарив за сотрудничество власти Эквадора и лично президента Ленина Морено, решение которого он назвал «очень мужественным».

Сам Морено объявил, что власти страны пошли на такой шаг по причине «агрессивного и неуважительного поведения Ассанжа и его враждебных заявлений в адрес» южноамериканской республики. При этом, по заявлению главы государства, Кито получил от Лондона гарантии невыдачи основателя WikiLeaks в государство, где ему будет грозить смертная казнь.

Тем временем Министерство юстиции США подтвердило, что добивается экстрадиции Ассанжа. По версии американских властей, Ассанж в 2011 году получил от бывшего рядового Сухопутных войск США, аналитика американской военной разведки Брэдли Мэннинга несколько сотен тысяч отчетов, касающихся войны в Афганистане и Ираке, сотни досье на заключенных спецтюрьмы на базе американских ВМС в Гуантанамо, а также сообщения, которыми обменивались сотрудники Госдепартамента. Позже большая часть этих данных была опубликована на сайте WikiLeaks. Ассанжа обвиняют в том, что он содействовал Мэннингу во взломе компьютеров, а также убеждал его похитить и иные данные.

Многие СМИ отмечали, что Ассанжу могут в США предъявить те же обвинения, что и Мэннингу, которому могла грозить смертная казнь. Он был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте, а в 2013 году приговорен к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности.

Во время пребывания в тюрьме он заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси, ему было разрешено начать гормональную терапию. Мэннинг вышел на свободу в 2017 году, поскольку приговор ему был смягчен по решению 44-го президента США Барака Обамы.

Ассанжу по выдвинутым против него обвинениям в настоящее время грозит до пяти лет тюремного заключения. Вместе с тем телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что власти США могут выдвинуть в отношении основателя WikiLeaks и дополнительные обвинения.