КаПо предупреждает о растущем риске злоупотребления учебными поездками

В обнародованном в пятницу ежегоднике КаПо отмечает, что с каждым годом растет число виз, выданных с целью получения образования, которые составляют около трети общего числа виз.

«Риск злоупотребления учебными поездками и реальные возникшие проблемы крайне серьезны, - отмечает КаПо. - Большинство использует визы целесообразным образом, но многие граждане третьих стран пользуются статусом студента преимущественно для того, чтобы попасть в Шенгенскую зону, и еще до начала обучения пропадают на просторах ЕС».

По данным КаПо, в социальных сетях созданы группы, целью которых якобы является распространение информации о возможностях обучения в Эстонии. «В группах потенциальным студентам пошагово на их родном языке объясняют, что нужно делать, чтобы попасть в Эстонию и отправиться отсюда в другие страны Шенгенской зоны», - говорится в ежегоднике.

КаПо отмечает, что государство многое сделало, чтобы поощрить иммиграцию представляющих стратегическую важность специалистов. «В то же время множество работников и студентов из третьих стран принимают на специальности, которые не входят в этот список. Многие окончившие обучение студенты ходатайствуют о постоянном виде на жительство, находят в Эстонии неквалифицированную работу и приглашают сюда членов семей, - говорится в ежегоднике. - Есть основания полагать, что часть браков граждан третьих стран была заключена только с целью получения визы или вида на жительство».

В ежегоднике отмечается, что, тем самым, значительную часть вышеперечисленных лиц составляют работники с низкими доходами, занимающие создающую низкую добавленную ценность рабочие места, интеграция которых в общество маловероятна.

«Университеты также должны осознавать свою роль в отборе студентов из зарубежных государств и их допуске в Эстонию и учитывать в том числе риски злоупотребления статусом студента», - говорится в ежегоднике.

КаПо отмечает в своем ежегоднике, что на фоне основанных на универсальных правах человека ценностях Запада новые иммигранты иногда выделяются совершенно иными ценностями. «В отдаленной перспективе это будет оказывать нагрузку на общество, приводить к конфликтам, представлять угрозу для публичного правопорядка и безопасности», - говорится в ежегоднике. Ссылаясь на международный опыт, КаПо отмечает, что так возникают закрытые общины и параллельные общества, где игнорируются обычаи и традиции страны и нарушается действующий в стране законопорядок.