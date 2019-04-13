Галерея: современный дом в Мельбурне с большими окнами и смелыми картинами

Еще недавно такие дома, с большими окнами, строгими линиями и белоснежными пространствами, казались нам жилищем будущего, но в последнее время подобные интерьеры можно встретить все чаще. Один из них — этот дом в Мельбурне, Австралия.

Существует мнение, что из микса хай-тека и минимализма невозможно создать уютный интерьер. Но практика показывает, что тем, кому нравится простота, универсальность и кто любит смелые решения, такие варианты подходят отлично. Особенно если, как здесь, добавить в интерьер изюминку в виде картин современных художников и декоративных элементов из дерева. Посмотрим, будем ли мы все жить в подобных домах лет через сто, но с уверенностью можно сказать, что в начале XXI века это по-прежнему смотрится свежо и круто!