«Правда и справедливость» продолжает бить рекорды эстонского кинопроката

Ранее «Правда и справедливость» установил новый рекорд по числу зрителей в первый уик-энд кинопроката (51 239), а также в первую неделю после выхода фильма на большой экран (90 550).

Общий рекорд зрительской аудитории в Эстонии до настоящего времени удерживал снятый в 2009 году научно-фантастический фильм «Аватар» американского режиссера Джеймса Кэмерона, который в Эстонии посмотрели 194 327 человек. «Правда и справедливость» далеко превысил этот рекорд, причем фильм по-прежнему остается в кинопрокате и цифра в 250 000 зрителей - не последняя.