Пт, 12.04.2019
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«Правда и справедливость» продолжает бить рекорды эстонского кинопроката

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Кадр из фильма "Правда и справедливость".

ФОТО: Rakvere Teatrikino

К 11 апреля эстонскую киноленту «Правда и справедливость», снятую по мотивам первой части одноименной пенталогии Антона Хансена Таммсааре, посмотрели более 250 000 человек. Фильм оставил далеко позади «Аватар» Джеймса Кэмерона и поставил абсолютный рекорд зрительской аудитории, сообщает Rus.ERR со ссылкой на киностудию Allfilm.

Ранее «Правда и справедливость» установил новый рекорд по числу зрителей в первый уик-энд кинопроката (51 239), а также в первую неделю после выхода фильма на большой экран (90 550).

Общий рекорд зрительской аудитории в Эстонии до настоящего времени удерживал снятый в 2009 году научно-фантастический фильм «Аватар» американского режиссера Джеймса Кэмерона, который в Эстонии посмотрели 194 327 человек. «Правда и справедливость» далеко превысил этот рекорд, причем фильм по-прежнему остается в кинопрокате и цифра в 250 000 зрителей - не последняя.

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