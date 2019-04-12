Пт, 12.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Эстония договорилась об экспорте рыбной продукции в Китай

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Лосось.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Эстония и Китай договорились о допуске на китайский рынок эстонских рыбопродуктов из лосося, ранее аналогичные договоренности были заключены в отношении салаки, кильки и продуктов из мяса куры.

Протокол о допуске на китайский рынок продукции из лосося подписали в пятницу министр сельской жизни Тармо Тамм и глава китайской таможенной администрации Ни Юэ Фэй на саммите Китая и стран Восточной Европы в Дубровнике, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Согласно сообщению, подписанные протоколы позволяют эстонским предприятиям экспортировать на китайский рынок рыбопродукты из лосося, кильки, салаки и мяса куры.

Для этого эстонским фирмам нужно согласовать экспортные сертификаты и зарегистрироваться в соответствии с условиями протокола.

По словам Тармо Тамма, Эстония и Китай теперь начнут переговоры об экспорте продукции из говядины, а затем - трески.

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