Эстония договорилась об экспорте рыбной продукции в Китай

Эстония и Китай договорились о допуске на китайский рынок эстонских рыбопродуктов из лосося, ранее аналогичные договоренности были заключены в отношении салаки, кильки и продуктов из мяса куры.
Протокол о допуске на китайский рынок продукции из лосося подписали в пятницу министр сельской жизни Тармо Тамм и глава китайской таможенной администрации Ни Юэ Фэй на саммите Китая и стран Восточной Европы в Дубровнике, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.
Согласно сообщению, подписанные протоколы позволяют эстонским предприятиям экспортировать на китайский рынок рыбопродукты из лосося, кильки, салаки и мяса куры.
Для этого эстонским фирмам нужно согласовать экспортные сертификаты и зарегистрироваться в соответствии с условиями протокола.
По словам Тармо Тамма, Эстония и Китай теперь начнут переговоры об экспорте продукции из говядины, а затем - трески.