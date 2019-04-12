Эстония договорилась об экспорте рыбной продукции в Китай

Протокол о допуске на китайский рынок продукции из лосося подписали в пятницу министр сельской жизни Тармо Тамм и глава китайской таможенной администрации Ни Юэ Фэй на саммите Китая и стран Восточной Европы в Дубровнике, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Согласно сообщению, подписанные протоколы позволяют эстонским предприятиям экспортировать на китайский рынок рыбопродукты из лосося, кильки, салаки и мяса куры.

Для этого эстонским фирмам нужно согласовать экспортные сертификаты и зарегистрироваться в соответствии с условиями протокола.