Прокурор хочет упрятать Урмаса с битой в тюрьму на 20 лет

Пыхьяский окружной прокурор Наталия Мийльве считает, что вина 45-летнего Урмаса Эйнрооса доказана, и его следует приговорить к заключению сроком на 20 лет.

Защитник Тоомас Альп считает, что Урмаса Эйнрооса следует оправдать: адвокат считает, что вина Эйнрооса доказана, но относительно менее тяжкого преступления.

Суд вынесет решение 12 июня.

Согласно обвинению, 5 мая 2016 года в 17 часов подсудимый Эйнроос на своем автомобиле Kia Sorento допустил тяжелое нарушение общественного порядка. Он резко затормозил и остановил свою машину посреди полосы движения, создав опасную для движения ситуацию, водитель Volkswagen вынужден был во избежание столкновения резко затормозить и остановить свой автомобиль. Выйдя из своей машины с предметом, напоминающим биту и угрожая ею водителю Volkswagen Passat — он постучал битой в окно машины, требуя опустить стекло. Одновременно Эйнроос угрожал водителю Volkswagen последствиями, связанными с дальнейшей возможностью участвовать в дорожном движении.

Согласно обвинению, 13 августа 2017 года Эйнроос в течение нескольких часов в квартире дома, расположенного в Таллинне на бульваре Вабадазе, избивал женщину, с которой ранее состоял в близкой связи. В ходе расследования были собраны улики, указывающие на то, что после избиения он насиловал женщину, а потом машиной отвез ее к водоему в Паункюла Харьюского уезда, где продолжал избивать ее, а потом задушил.

В ходе досудебного расследования Пыхьяский окружной прокурор Наталия Мийльве указывала, что согласно версии расследования, обвиняемый хотел получить имущественную выгоду в результате своего преступления, поскольку по данным обвинения, убитая составила завещание в пользу подсудимого.

Эйнроос также обвиняется в том, что он похитил у женщины наличные деньги и золотое кольцо с драгоценным камнем.

Эйнроос находится под стражей с 15 августа 2017 года.