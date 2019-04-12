Пт, 12.04.2019
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  • Кальюлайд надеется на встрече с Путиным начать диалог на всех уровнях

Кальюлайд надеется на встрече с Путиным начать диалог на всех уровнях

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Konstantin Sednev

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд надеется, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным, запланированная на следующую неделю, будет способствовать диалогу между странами и развитию отношений на всех уровнях, передает Rus.ERR.

«Я надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет по возможности искренним и распространится на все уровни, а не останется только на президентском», – сказала Кальюлайд в интервью ERR.

«Я думаю, что мы постараемся поговорить на темы, которые могли бы принести больше всего пользы для наших людей в таком простом, практичном общении. Прежде всего, о проектах следующего бюджетного периода ЕС, - сказала Кальюлайд, добавив, что у нас в России достаточно много студентов, наши люди ездят туда, у многих там живут родственники, поэтому у президентов есть много повседневных практичных тем, которые можно обсудить».

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