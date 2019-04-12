Уязвимость Windows оказалась опасной

Хакеры узнали о бреши после того, как о ней в феврале сообщила компания Check Point. Специалисты показали, как с ее помощью можно выполнить произвольный код на системе — для этого нужно использовать специально созданный сжатый файл ACE.

Несмотря на то что уязвимость исправили до публикации Check Point, Microsoft фиксировала атаки, ведущиеся с ее помощью, и в марте, пишет lenta.ru. Жертвам рассылали фишинговые письма, маскируемые под уведомления от министерства внутренних дел Афганистана. Внутри содержался документ Microsoft Word со ссылкой на другой документ на OneDrive. Первый документ не был вредоносным, опасным оказывался второй файл. После его загрузки активизировалось вредоносное ПО.