Пилоты потерялись и посадили самолет не в том городе

Как говорится в отчете авиакомпании, маршрут до Флоренции не был загружен в навигатор лайнера, и пилоты не знали, как долететь до назначенного города, передает Lenta.ru. Тем не менее сотрудники Scandinavian Airlines решили совершить перелет и приземлиться в Болонье, путь до которой был известен.