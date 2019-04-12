Пт, 12.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Пилоты потерялись и посадили самолет не в том городе

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steve Parsons / PA Wire/PA Images

Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines, следовавший во Флоренцию, приземлился в Болонье из-за сломавшейся навигационной системы. Об этом сообщает Daily Mail.

Как говорится в отчете авиакомпании, маршрут до Флоренции не был загружен в навигатор лайнера, и пилоты не знали, как долететь до назначенного города, передает Lenta.ru. Тем не менее сотрудники Scandinavian Airlines решили совершить перелет и приземлиться в Болонье, путь до которой был известен.

После посадки всех пассажиров отправили во Флоренцию на автобусах. Как отметил представитель перевозчика, в первую очередь компания думала о пассажирах. «Мы просто хотели как можно быстрее доставить наших клиентов в пункт назначения. Мы приносим извинения за то, что отправили их во Флоренцию на автобусе», — добавил агент.

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