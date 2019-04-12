В Maxima появилась заманчивая вакансия

Коммерческий директор и член правления сети розничной торговли Maxima Eesti Кристина Мустонен покидает свою должность по собственному желанию, а до тех пор, пока к работе не приступит новый руководитель коммерческой сферы, эти обязанности будет выполнять председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.
«Я очень благодарен Кристине за то, что она сделала для нашего предприятия, полностью выкладываясь на различных должностях: от ассистента по закупкам до коммерческого директора. Ее огромные лидерские способности, энергия и позитивное отношение к жизни вдохновляли и в хорошие, и в трудные времена, – сказал руководитель Maxima Eesti Марко Пыдер. – На сегодняшний день Кристина собрала прекрасную, сильную и волевую команду, ориентированную на цели».
По словам Кристины Мустонен, она решила уйти из Maxima после более 11 лет работы, чтобы посмотреть со стороны, что она построила и сделала. «Я собрала сильную команду, что дает возможность уделить время себе и подготовиться к новым вызовам. Сильной стороной Maxima Eesti является сплоченная и профессиональная команда, и я от всего сердца хочу поблагодарить всех коллег за те результаты, которых мы вместе достигли, – сказала Мустонен. – Теперь я хочу посвятить свое время в первую очередь себе и своей семье, после чего я буду открыта для новых вызовов».
По словам руководителя Maxima Eesti Марко Пыдера, предприятие приступит к поиску нового руководителя коммерческой сферы, основной фокус которого будет направлен на реализацию перечисленных в стратегии Maxima Grupp целей.
«Основная цель стратегии нашей группы до 2025 года состоит в том, чтобы оставаться для клиентов наиболее предпочтительным местом покупок на каждый день. Это значит, что в магазинах нужно создавать удобную среду для совершения покупок, интегрировать дигитальные решения, предлагать клиентам широкий ассортимент и хорошее соотношение цены и качества», – описал Пыдер стратегию розничной сети.
В правление Maxima Eesti входят председатель правления Марко Пыдер, финансовый руководитель Алексей Кадырко, руководитель по персоналу Леа Кимбер и руководитель по операциям Юстинас Кирбутас.