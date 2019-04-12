В Maxima появилась заманчивая вакансия

«Я очень благодарен Кристине за то, что она сделала для нашего предприятия, полностью выкладываясь на различных должностях: от ассистента по закупкам до коммерческого директора. Ее огромные лидерские способности, энергия и позитивное отношение к жизни вдохновляли и в хорошие, и в трудные времена, – сказал руководитель Maxima Eesti Марко Пыдер. – На сегодняшний день Кристина собрала прекрасную, сильную и волевую команду, ориентированную на цели».

По словам Кристины Мустонен, она решила уйти из Maxima после более 11 лет работы, чтобы посмотреть со стороны, что она построила и сделала. «Я собрала сильную команду, что дает возможность уделить время себе и подготовиться к новым вызовам. Сильной стороной Maxima Eesti является сплоченная и профессиональная команда, и я от всего сердца хочу поблагодарить всех коллег за те результаты, которых мы вместе достигли, – сказала Мустонен. – Теперь я хочу посвятить свое время в первую очередь себе и своей семье, после чего я буду открыта для новых вызовов».

По словам руководителя Maxima Eesti Марко Пыдера, предприятие приступит к поиску нового руководителя коммерческой сферы, основной фокус которого будет направлен на реализацию перечисленных в стратегии Maxima Grupp целей.

«Основная цель стратегии нашей группы до 2025 года состоит в том, чтобы оставаться для клиентов наиболее предпочтительным местом покупок на каждый день. Это значит, что в магазинах нужно создавать удобную среду для совершения покупок, интегрировать дигитальные решения, предлагать клиентам широкий ассортимент и хорошее соотношение цены и качества», – описал Пыдер стратегию розничной сети.