Суд оштрафовал Facebook за отказ подтвердить хранение данных в России

Мировой суд Москвы в пятницу, 12 апреля, рассмотрел протокол об административном правонарушении, который составил Роскомнадзор против Facebook, и назначил штраф в размере 3000 рублей, пишет DW.com. Ведомство обвинил компанию в отказе предоставить данные о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны, в правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 КоАП РФ.

Судья Антон Козырев исследовал материалы дела и принимал решение самостоятельно: ни представитель соцсети, ни сторона ведомства на заседание не пришли. Козырев зачитал письменные материалы дела, в частности, ответ представителя Facebook к Роскомнадзору от 2018 года, в котором выразил готовность вести открытый диалог о защите конфиденциальности данных российских пользователей. В ответ Роскомнадзор запросил блок-схему рабочих мест, на которых осуществляется размещение данных, и копию договора аренды. Ответа соцсети в материалах дела не было.

В итоге, мировой судья Козырев признал Facebook виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере трёх тысяч рублей. Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней, его можно обжаловать в течение 10 дней.