Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" требуют почти три миллиарда рублей

По уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" поданы гражданские иски на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ.
В сообщении указывается, что, утвердив обвинительное заключение, генпрокуратура направила дело в Заводский районный суд Кемерова для рассмотрения по существу, пишет DW.com.
По версии следствия, причиной пожара, в результате которого погибли 60 человек, стало замыкание электропроводки на четвертом этаже ТРЦ, после чего огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами. Тушение возгорания стало невозможным в результате нарушений правил пожарной безопасности.
К уголовной ответственности по статьям о нарушении требований пожарной безопасности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а также по статье о халатности привлечены 7 человек, в том числе директор ООО "Зимняя Вишня" Надежда Судденок.
Крупный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где располагались кинозалы и где находилось много детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, 83 из них - родственники погибших. В результате погибли 60 посетителей торгово-развлекательного центра, в том числе 37 детей, вред здоровью различной степени тяжести причинен 147 человекам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей.