Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" требуют почти три миллиарда рублей

В сообщении указывается, что, утвердив обвинительное заключение, генпрокуратура направила дело в Заводский районный суд Кемерова для рассмотрения по существу, пишет DW.com.

По версии следствия, причиной пожара, в результате которого погибли 60 человек, стало замыкание электропроводки на четвертом этаже ТРЦ, после чего огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами. Тушение возгорания стало невозможным в результате нарушений правил пожарной безопасности.

К уголовной ответственности по статьям о нарушении требований пожарной безопасности, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а также по статье о халатности привлечены 7 человек, в том числе директор ООО "Зимняя Вишня" Надежда Судденок.