ОЭСР: Эстония в 2018 году больше всех сократила долю налогов в расходах на рабочую силу

Так называемый налоговый клин — то есть, доля налогов в расходах на рабочую силу сократилась в первую очередь из-за новой системы освобожденного от налога дохода.

«Основной целью системы не облагаемого налогом дохода было увеличение доходов работников с низкими и средними доходами. Это, в свою очередь, ведет к уменьшению налогового клина, о чем свидетельствует и отчет ОЭСР», - пояснил в переданном пресс-релизе вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

Как подчеркивает Минфин, уменьшение налогового клина — важный процесс, поскольку слишком высокий налоговый клин может снизить заинтересованность работника и, как следствие, негативно повлиять на развитие рынка труда.

Средний налоговый клин в оцениваемых ОЭСР странах в прошлом году уменьшился на 0,16% до 36,1%. Причиной тому было, прежде всего, уменьшение налогового клина в четырех странах: в Бельгии, Венгрии, США и Эстонии.

С 2018 года в Эстонии действует новая ставка не облагаемого налогом дохода в размере до 6000 евро в год, размер которого зависит от выплачиваемой человеку зарплаты и общей суммы прочих выплат.