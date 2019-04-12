ОЭСР: Эстония в 2018 году больше всех сократила долю налогов в расходах на рабочую силу

Доля налогов в расходах на рабочую силу при средней зарплате в 2018 году в Эстонии больше всего — то есть, на 2,54% пункта — сократилась в Эстонии. Об этом свидетельствуют данные отчета о налогообложении зарплат, составленного Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).
Так называемый налоговый клин — то есть, доля налогов в расходах на рабочую силу сократилась в первую очередь из-за новой системы освобожденного от налога дохода.
«Основной целью системы не облагаемого налогом дохода было увеличение доходов работников с низкими и средними доходами. Это, в свою очередь, ведет к уменьшению налогового клина, о чем свидетельствует и отчет ОЭСР», - пояснил в переданном пресс-релизе вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.
Как подчеркивает Минфин, уменьшение налогового клина — важный процесс, поскольку слишком высокий налоговый клин может снизить заинтересованность работника и, как следствие, негативно повлиять на развитие рынка труда.
Средний налоговый клин в оцениваемых ОЭСР странах в прошлом году уменьшился на 0,16% до 36,1%. Причиной тому было, прежде всего, уменьшение налогового клина в четырех странах: в Бельгии, Венгрии, США и Эстонии.
С 2018 года в Эстонии действует новая ставка не облагаемого налогом дохода в размере до 6000 евро в год, размер которого зависит от выплачиваемой человеку зарплаты и общей суммы прочих выплат.
Налоговый клин - косвенные налоги на предпринимателей и налоги на заработную плату, которые относятся предприятиями к издержкам производства и включаются ими в цену производимой продукции. Налоговый клин рабочей силы — это разница между расходами работодателя и нетто-доходом работника, которая содержит также и семейные пособия.