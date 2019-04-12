"Тотальный диктант": в Таллинне темпы регистрации превысили показатели 2018 года

К середине дня в пятницу на "Тотальный диктант", который пройдет 13 апреля, в Таллинне зарегистрировались 2610 человек, в то время как в прошлом году диктант написали около 2300, сообщает rus.err.ee.

В Нарве диктант собираются написать 197 человек, в Кохтла-Ярве - 100, в Маарду - 24, а в Валга на мероприятие зарегистрировались всего 5 человек.