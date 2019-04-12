Жители Эстонии активно берут потребительские кредиты

При этом, несмотря на то, что по сравнению с Литвой доход человека, берущего средний потребительский кредит в Эстонии, на 40% выше, в Литве средняя сумма кредита самая высокая в странах Балтии. В Эстонии и Латвии малый кредит берут в среднем на два года, в Литве – на три, отмечается в пресс-сообщении.

По словам руководителя сферы малого финансирования Swedbank Трийн Ялакас, уровень потребительских кредитов в Эстонии и Латвии в последние годы стабильный. В Литве же происходит их заметный рост.

«В Эстонии типичный получатель потребительского кредита – городской житель в возрасте 42 лет, который берет 2000 евро на два года. Из Балтийских стран самая низка средняя сумма потребительского кредита в Латвии (1700 евро) и самая высокая в Литве (2100 евро). Это означает, что по сравнению с Латвией в Литве сумма кредита примерно на 25% выше», – отмечает Ялакас, и добавляет, что быстрый рост кредитов в Литве связан с быстрым развитием экономики и высоким чувством уверенности потребителя.

«Но если сравнить доходы, то средний доход берущего потребительский кредит в Эстонии заметно выше, чем в Латвии и в Литве. В Эстонии этот показатель составляет 1125, в Латвии примерно 900, а в Литве 750 евро».

Во всех странах Балтии число потребительских кредитов весной возрастает почти на 25%, а цели у берущих кредит похожи. «Чаще всего люди берут малый кредит на ремонт жилья или на приобретение мебели, на покупку домашней или садовой техники, а также на покрытие расходов, связанных с автомобилем, например – на покупку новых шин», - говорит Ялакас.

В Эстонии и Латвии люди берут малый кредит в среднем на два года, в Литве – на три. «При этом наши южные соседи чаще возвращают кредит досрочно. В Латвии более 70%, а в Литве – почти 85% изменений к договорам связаны с досрочным возвратом, в Эстонии же – всего около 30%», - сообщила Ялакас.