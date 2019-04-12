Трамп хотел назначить свою дочь главой Всемирного банка, но потом передумал

При этом он добавил, что не выдвинул Иванку Трамп на официальный пост из опасений, что это сочтут проявлением непотизма, то есть кумовства, пишет Newsru.com. "Она природный дипломат, - сказал президент США о своей дочери. - Она бы очень хорошо подошла для Организации Объединенных Наций, например".

На вопрос журналистки, бравшей у него интервью, о том, почему он не назначил свою дочь постоянным представителем США при ООН, Дональд Трамп сказал: "Если бы я сделал это, то сказали бы, что это непотизм, хотя это не имело бы ничего общего с непотизмом".

"Я даже подумывал о [назначении] Иванки во Всемирный банк, - добавил президент США. - Она бы очень хорошо с этим справилась, потому что она сильна в математике".

Трамп не упомянул конкретно пост, на который он рассматривал кандидатуру Иванки. Однако, по неписаной традиции, президент США назначает президента Всемирного банка, в то время как назначение главы Международного валютного фонда является прерогативой европейских стран.

1 февраля пост президента ВБ покинул Джим Ён Ким, а Трамп 6 февраля выдвинул на пост главы банка кандидатуру Дэвида Мэлпаса, который на тот момент был заместителем министра финансов США по международным делам. Дэвид Мэлпас 5 апреля был единогласно избран новым президентом Всемирного банка.