Покинувший пост волостного старейшины Мартин Репинский получил незаконную компенсацию в 14 000 евро

В то же время советник Министерства финансов Оливия Талусте заявила, что решение волостного собрания противоречит закону, поскольку в том случае, если назначенный волостным собранием на должность сотрудник уходит по собственному желанию, то компенсация ему не полагается.

Сам Репинский сообщил Geenius, что новость о столь большой компенсации стала сюрпризом для него самого, поэтому он решил отдать часть денег на благотворительность, но точную сумму назвать затруднился, а также не посчитал разумным возвращать деньги волости.

По словам председателя волостного собрания Йыхви Эдуарда Эаста, он не в курсе, противоречит ли данное решение закону, поскольку финансовыми вопросами занимался другой сотрудник управы, в компетентности которого он не сомневается.

Если же заглянуть в принятое волостным собранием постановление, то в нем эстонским по белому сказано, что компенсация не выплачивается в том случае, если лицо покинуло занимаемый им пост по собственной инициативе.