Керсти Кальюлайд не будет присутствовать на концерте "Песни Общей Эстонии"

В интервью ERR президент сообщила, что не планирует посещать данное мероприятие, чтобы это не расценивалось как поддержка какой-либо из сторон. По словам Кальюлайд, президент должен сохранять нейтралитет.

Президент сообщила, что очень многие хотят, чтобы Таллинн был мультикультурным гордом, но в то же время есть и те, кто этого опасается. «По моему мнению, разговоры, дискуссии, а также демонстрации и концерты должны всячески приветствоваться, чтобы мы могли друг друга подбадривать перед лицом будущего», - сказала Кальюлайд, а также заявила, что высказывания некоторых политиков могут вызывать у людей определенное беспокойство, поскольку они противоречат конституции и прежнему курсу Эстонии.