Польша запретила российскому паруснику «Седов» вход в свои территориальные воды

Польша вслед за Эстонией не пустила барк «Седов». Решение отказать российскому паруснику принял лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша отказывается предоставить доступ российскому паруснику „Седов“ в территориальные воды нашей страны», — заявила сегодня, 12 апреля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польша Эва Сувара.

Барк планировал отправиться в польский порт Гдыня.

На карте виден маршрут «Седова» в районе польского побережья Балтийского моря.

Ранее впустить российский парусник в свои территориальные воды отказалась Эстония. В МИД Эстонии назвали причины, по которым парусник не пустили в страну.

«Учебное судно «Седов» не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма», - сообщила Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел Сандра Камилова.