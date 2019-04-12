Пт, 12.04.2019
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Польша запретила российскому паруснику «Седов» вход в свои территориальные воды

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Vene purjekad Mir ja Sedov Tallinna Vanasadama kruiisikai ääres.

ФОТО: Eero Vabamägi

Как сообщила пресс-секретарь МИД Польши, допуск парусника противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины, пишет "Эхо Москвы".

Польша вслед за Эстонией не пустила барк «Седов». Решение отказать российскому паруснику принял лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша отказывается предоставить доступ российскому паруснику „Седов“ в территориальные воды нашей страны», — заявила сегодня, 12 апреля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польша Эва Сувара.

Барк планировал отправиться в польский порт Гдыня.

На карте виден маршрут «Седова» в районе польского побережья Балтийского моря.

Ранее впустить российский парусник в свои территориальные воды отказалась Эстония. В МИД Эстонии назвали причины, по которым парусник не пустили в страну.

«Учебное судно «Седов» не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма», - сообщила Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел Сандра Камилова.

«Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», - добавили в МИД.

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