Польша запретила российскому паруснику «Седов» вход в свои территориальные воды

Как сообщила пресс-секретарь МИД Польши, допуск парусника противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины, пишет "Эхо Москвы".
Польша вслед за Эстонией не пустила барк «Седов». Решение отказать российскому паруснику принял лично премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша отказывается предоставить доступ российскому паруснику „Седов“ в территориальные воды нашей страны», — заявила сегодня, 12 апреля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польша Эва Сувара.
Барк планировал отправиться в польский порт Гдыня.
Ранее впустить российский парусник в свои территориальные воды отказалась Эстония. В МИД Эстонии назвали причины, по которым парусник не пустили в страну.
«Учебное судно «Седов» не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма», - сообщила Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел Сандра Камилова.
«Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», - добавили в МИД.