Samsung готовит для флагманских Galaxy S10 специальный ночной режим съемки

Компанию Samsung раскритиковали за ее неспособность создать конкурентоспособный аналог специальных ночных режимов, имеющихся в смартфонах Google и Huawei, пишет ixbt.com. Режим под названием Bright Night, представленный в Galaxy S10, оказался бесполезным, поскольку работает недостаточно хорошо и только автоматически. Пользователи не могут в ручную включить Bright Night, когда захотят.