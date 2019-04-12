Samsung готовит для флагманских Galaxy S10 специальный ночной режим съемки

Компания Samsung готовит специальный ночной режим съемки для флагманских смартфонов Galaxy S10. Об этом сообщил известный китайский инсайдер под ником Ice Universe на свой страничке в социальной сети Twitter.
Компанию Samsung раскритиковали за ее неспособность создать конкурентоспособный аналог специальных ночных режимов, имеющихся в смартфонах Google и Huawei, пишет ixbt.com. Режим под названием Bright Night, представленный в Galaxy S10, оказался бесполезным, поскольку работает недостаточно хорошо и только автоматически. Пользователи не могут в ручную включить Bright Night, когда захотят.
Вскоре ситуация может измениться. Специальный режим будет доступен отдельно в приложении камеры. По данным источника, обновление ПО для камеры станет доступно в апреле или мае. Обновление добавит отдельный ночной режим, а также обновленные алгоритмы для съемки.