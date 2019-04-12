Порошенко: Меркель и Макрон поддерживают идею встречи "нормандской четверки" после выборов президента Украины

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания - мы убеждены, что открывается окно возможностей - будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата", - заявил Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.