В апреле зафиксирован резкий скачок цен на проживание в отелях по всему миру

Апрель традиционно отличается сезонным повышением цен в отелях по всему миру, пишет turizm.ru. Онлайн-сервис Trivago выяснил, где рост наиболее заметен. Городом с наибольшим месячным повышением стоимости размещения стал Амстердам. Здесь в апреле путешественники платят в среднем 184 евро за ночь в стандартном двухместном номере. Это на 40% больше по сравнению с прошлым месяцем.

Рост цен также заметен в Нью-Йорке. Средняя цена размещения в отеле составляет 205 евро за ночь, что на 31% выше мартовских показателей. Средние цены на отели также повышаются в Риме, демонстрируя разницу в 29% относительно прошлого месяца. За стандартный двухместный номер туристы платят 111 евро за ночь. Увеличение на 27% и 23% характерно соответственно для Барселоны и Вены. Апрельские ценники в этих городах составляют 129 и 118 евро. Единственными европейскими направлениями, которые сообщают о снижении цен, стали Дублин и Рейкьявик.

Эксперты Trivago также назвали города, в которых стоимость размещения подскочила в годовом исчислении. Так заметнее всего цены повысилась в отелях Манилы (+45%). На втором месте Каир, сообщающий о 27-процентном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ванкувер занимает третье место с увеличением прейскуранта на 21%. В отличие от этих городов, в Лиссабоне наблюдается снижение стоимости отелей на 11% по сравнению с апрелем 2018 года.