Больная тема: животные в съемной квартире

Обычно наймодатели не любят животных и детей. Животные не очень приятно пахнут, могут запачкать либо поцарапать мебель. Но для профессионального наймодателя или инвестора разрешить или запретить животное – вопрос денег. Если квартиросъемщик согласен заплатить за порчу его кошкой или собакой мебели, стен и пола, то одна проблема разрешается сама собой.

Зато начинается другая проблема: определение размера ущерба. Например, когда владелец кошки не считает значительным ущербом исцарапанные ее когтями стены, а наймодателя воспринимает исключительно как злого и бессердечного человека, для которого изодранный кожаный диван дороже всего на свете.

Учитывая подобные крайне эмоциональные дискуссии, владелец квартиры старается избегать жильцов с животными. Но если хозяин считает, что содержание домашнего животного на его площади

допустимо, он должен обязательно включить в договор найма пункт об ответственности квартиросъемщика за ущерб, причиненный его домашним любимцем.

Ответственность есть в любом случае, даже если эти условия оговорены устно, но дополнительный пункт в письменном договоре, как известно, дисциплинирует больше, чем устное предупреждение.

Во-вторых, наймодатель должен с особой тщательностью составить акт приема-передачи имущества, где указать состояние квартиры или дома и всей находящейся там обстановки с обязательной оценочной стоимостью. Это поможет в случае разногласия по поводу суммы за причиненный ущерб.