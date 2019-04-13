Садоводам на заметку: все гениальное просто

Для этого потребуется: яичные скорлупки, земля и семена. Получится удобно и стильно, если скорлупки расположить в коробке из-под яиц.

Вместе со скорлупкой можно высаживать рассаду и в грунт. В этом году с советом Kodustiil опоздал: рассада уже вовсю тянется к солнцу. Но на будущий год почему бы не воспользоваться этим предложением?