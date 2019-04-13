Садоводам на заметку: все гениальное просто

Садоводы-любители знают: чем покупать рассаду, дешевле ее вырастить самим. Для выращивания рассады в ход идут не только специальные горшочки, но и пластиковые стаканчики из-под йогурта и обрезанные тетрапаки из-под молока или кефира. Kodustiil предлагает новый способ! Правда, не исключено, что многим он уже известен.
Выращивать рассаду - не самая вдохновляющая на трудовые подвиги часть растениеводства. Чтобы упростить задачу, один хороший совет дает Country Living.
Для этого потребуется: яичные скорлупки, земля и семена. Получится удобно и стильно, если скорлупки расположить в коробке из-под яиц.
Делаем так:
- заполняем половину скорлупки землей;
- положите в землю семена;
- ждите, пока взойдет;
- если растение вырастет настолько, что скорлупка станет мала, пересадите саженец в более вместительную емкость вместе со скорлупкой, которая является еще и органическим удобрением.
Вместе со скорлупкой можно высаживать рассаду и в грунт. В этом году с советом Kodustiil опоздал: рассада уже вовсю тянется к солнцу. Но на будущий год почему бы не воспользоваться этим предложением?