Сб, 13.04.2019
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Садоводам на заметку: все гениальное просто

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ФОТО: Shutterstock

Садоводы-любители знают: чем покупать рассаду, дешевле ее вырастить самим. Для выращивания рассады в ход идут не только специальные горшочки, но и пластиковые стаканчики из-под йогурта и обрезанные тетрапаки из-под молока или кефира. Kodustiil предлагает новый способ! Правда, не исключено, что многим он уже известен.

Выращивать рассаду - не самая вдохновляющая на трудовые подвиги часть растениеводства. Чтобы упростить задачу, один хороший совет дает Country Living. 

Для этого потребуется: яичные скорлупки, земля и семена. Получится удобно и стильно, если скорлупки расположить в коробке из-под яиц. 

ФОТО: Shutterstock

Делаем так: 

  • заполняем половину скорлупки землей;
  • положите в землю семена;
  • ждите, пока взойдет;
  • если растение вырастет настолько, что скорлупка станет мала, пересадите саженец в более вместительную емкость вместе со скорлупкой, которая является еще и органическим удобрением.

Вместе со скорлупкой можно высаживать рассаду и в грунт. В этом году с советом Kodustiil опоздал: рассада уже вовсю тянется к солнцу. Но на будущий год почему бы не воспользоваться этим предложением?

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