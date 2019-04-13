Дети в опасности: полиция обратилась к жителям Эстонии с важным призывом

Вчера, 12 апреля, в 10.15 в Кохтла-Ярве на улице Кескаллея неизвестный водитель на микроавтобусе Volkswagen задел идущих по тротуару 30-летнего мужчину и собаку. Водитель покинул место происшествия, пешеходу оказали первую помощь на месте.

В 12.55 в Харьюмаа в поселке Саку на Таллиннском шоссе возле автобусной остановки «Кескусе» 53-летний мужчина на автомобиле Volvo XC70 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Скорая помощь доставила пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В пятницу вечером в 17.15 в Вильянди на улице Якобсони 47-летняя на Škoda Octavia выезжала из двора и не уступила дорогу ехавшей по пешеходной дороге на велосипеде 11-летней девочке. Скорая помощь доставила ребенка в Вильяндискую больницу для проверки здоровья.

В 17.33 в Таллинне 31-летний водитель на Škoda Fabia проигнорировал знак «Стоп» на перекрестке Козе-теэ и Пурде-теэ и столкнулся с велосипедом, которым управлял 12-летний мальчик. Юного велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.

«Опыт прошлого года демонстрирует, что именно апрель и май — это те месяцы, когда происходит больше всего ДТП с участием несовершеннолетних. Поэтому просим всех участников дорожного движения считаться с тем, что дети и подростки очень активны и используют для передвижения различные средства, в том числе скейтборды, самокаты и роликовые коньки. Взрослые участники дорожного движения должны позаботиться о подростках и детях и сделать все от себя возможное, чтобы избежать возможного ДТП», - призывает полиция.

Также за минувшие сутки в полицию сообщили об одном угнанном автомобиле: черном Hyundai I40 с норвежским номером ZX21719.