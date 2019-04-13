Уроженец Эстонии Максим Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

В 2018 году Ликсутов заработал 19,9 млн рублей (более 270 000 евро), годом ранее значительно больше - 219,7 млн рублей, что было вызвано продажей недвижимости, сообщает "Интерфакс".

В собственности заммэра Москвы по вопросам транспорта Ликсутова три земельных участка, жилой дом площадью свыше двух тысяч квадратных метров и два нежилых помещения. Ему также принадлежат мотоциклы Harley-Davidson и Ducati XDiavel, но нет указанных годом ранее в декларации автомобилей Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG и мотоцикла Honda.

Другие заместители мэра Москвы Сергея Собянина вовсе не указали в декларациях наличие автомобилей в собственности.

Заместитель мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин заработал в прошлом году 8,8 млн рублей. Ему принадлежат два жилых дома и два земельных участка общей площадью около 19 соток.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков задекларировал доход за прошлый год в размере 8,2 млн рублей, его супруга - почти 14 млн рублей. У Бирюкова в совместной с супругой собственности квартира площадью 173,8 кв. м, есть дачный дом и иные постройки, участок в 15 соток и машиноместо.

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заработал 7,3 млн рублей, его супруга - 3,2 млн рублей. В его собственности треть квартиры площадью 268,1 кв. м, жилой дом площадью 377,3 кв. м, два машиноместа и почти два гектара земли.

Нет жилья в собственности у заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, заработавшей в прошлом году 8,2 млн рублей.

Заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов задекларировал 7,7 млн рублей дохода. Ему принадлежит небольшая квартира площадью чуть более 40 кв. м, а также машиноместо.

Еще один заммэра, глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, как и в 2017 году, в 2018 году заработала меньше своих коллег - 7,2 млн рублей. Ей принадлежат одна вторая доли квартиры площадью 74 кв. м и земельный участок в 21 сотку.

Сведения о доходах и имуществе мэра Москвы будут обнародованы через несколько дней.