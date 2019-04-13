Фото: дача на Хийумаа - мечта рыбака!

Дача на Хийумаа не только расположена недалеко от моря. Новому собственнику будет принадлежать и часть озера, богатого рыбой, обещает портал Kodustiil.
Это и в самом деле редкое предложение: мало того, что дачный дом расположен в уединенном лесном месте, на участке находится еще и озеро!
В состав недвижимости входит жилой дом, баня, дровяной сарай, погреб и большая надворная постройка, которую можно использовать как мастерскую. Также туда можно отправить лодку, так сказать, на зимнюю квартиру.
Тростниковая крыша дома реновирована, баня тоже в порядке, там есть и парная, и место для мытья, и комната отдыха, и даже летняя кухня.
Вода поступает из скважины, канализация отсутствует.
Отличное место для уединенного отдыха. Дом пригоден для кругологодичного проживания.
Больше информации на портале недвижимости KV.EE.