Сб, 13.04.2019
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Фото: дача на Хийумаа - мечта рыбака!

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ФОТО: KV.EE

Дача на Хийумаа не только расположена недалеко от моря. Новому собственнику будет принадлежать и часть озера, богатого рыбой, обещает портал Kodustiil

Это и в самом деле редкое предложение: мало того, что дачный дом расположен в уединенном лесном месте, на участке находится еще и озеро! 

ФОТО: KV.EE

В состав недвижимости входит жилой дом, баня, дровяной сарай, погреб и большая надворная постройка, которую можно использовать как мастерскую. Также туда можно отправить лодку, так сказать, на зимнюю квартиру.  

Тростниковая крыша дома реновирована, баня тоже в порядке, там есть и парная, и место для мытья, и комната отдыха, и даже летняя кухня. 

ФОТО: KV.EE

Вода поступает из скважины, канализация отсутствует. 

Отличное место для уединенного отдыха. Дом пригоден для кругологодичного проживания. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации на портале недвижимости KV.EE. 

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