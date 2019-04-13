Фото: дача на Хийумаа - мечта рыбака!

Это и в самом деле редкое предложение: мало того, что дачный дом расположен в уединенном лесном месте, на участке находится еще и озеро!

ФОТО: KV.EE

В состав недвижимости входит жилой дом, баня, дровяной сарай, погреб и большая надворная постройка, которую можно использовать как мастерскую. Также туда можно отправить лодку, так сказать, на зимнюю квартиру.

Тростниковая крыша дома реновирована, баня тоже в порядке, там есть и парная, и место для мытья, и комната отдыха, и даже летняя кухня.

ФОТО: KV.EE

Вода поступает из скважины, канализация отсутствует.

Отличное место для уединенного отдыха. Дом пригоден для кругологодичного проживания.

ФОТО: KV.EE