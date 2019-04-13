Три основные магистрали Эстонии хотят сделать четырехполосными

В Департаменте шоссейных дорог рады такому предложению со стороны политиков, ведь сегодня с учетом ограниченного бюджета, получается прокладывать около 30 километров четырехполосного шоссе за год.

Однако как признаются в ведомстве, в лучшем случае на одно только проектирование уйдет от 4 до 5 лет, а на само строительство - минимум 10 лет. По самым оптимистическим прогнозам, сделать по две полосы в каждом направлении на всех трех основных магистралях получится не раньше 2033 года.