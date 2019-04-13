Путин за год заработал меньше Медведева

Премьер также владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, а также автомобилями "ГАЗ-20" и "ГАЗ-21". Кроме того, у него имеется земельный участок площадью 47 соток, взятый в аренду на 49 лет. У супруги премьера есть автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа, передает Newsru.

При этом президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8 млн 648 тыс. 353 рублей.

Заместитель Дмитрия Медведева, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев получил доходов в 54 раза больше премьера - 538 млн 395,6 тыс. рублей. Он заработал больше всех чиновников российского правительства.

Антон Силуанов заработал за год 40,1 млн. рублей, Алексей Гордеев - 23,9 млн рублей, Дмитрий Козак - 22,8 млн рублей, Юрий Борисов - 17,25 млн рублей, Ольга Голодец - 15,7 млн рублей, Виталий Мутко - 15,3 млн рублей, Татьяна Голикова - 14,2 млн рублей, Антон Чуйченко - 13,07 млн рублей и Максим Акимов - 8,6 млн рублей.

Среди всех членов российского правительства второе место рейтинга доходов за 2018 год занимает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в прошлом году заработавший 443,4 млн рублей. На третьей строчке - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с годовым доходом в 183,8 млн рублей.

Четвертое место занимает министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (47,5 млн рублей). Министр культуры Владимир Мединский замыкает первую пятерку с 41,9 млн рублей.