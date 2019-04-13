В таллиннском районе частной застройки продается движимое имущество

Бревенчатое здание бани находится в Кристийне, на улице Тюве, и готово к демонтажу и перевозке. На первом этаже - большая комната отдыха с камином, душевое и банное помещения. На втором - большая комната отдыха.

В цену входит абсолютно все, включая сантехнику. Однако покупатель должен сам позаботиться о демонтаже и перевозке. Стартовая цена лота - 5000 евро. Есть возможность купить баню вместе с участком мплощадью 2800 м2. Естественно, что цена в этом случае будет совсем другой. До окончания аукциона осталось меньше месяца. Детали и фото - ЗДЕСЬ.