Друг о задержанном шпионе: он больший патриот, чем многие эстонцы

Вчера на пресс-конференции в честь выхода ежегодника КаПо стали известны совсем свежие данные, которые даже не успели попасть в ежегодный отчет: 26 марта был взят под стражу бывший сотрудник КаПо Куликов по подозрению в шпионской деятельности против государства.

Андрея Батеева, который руководит клубом, где работал тренером Куликов, новость о предполагаемой антигосударственной деятельности друга шокировала.

«Я знаю его с детства. Он очень хороший человек», - говорит Батеев. Он признает, что ему больно думать, что такой хороший человек должен сидеть в тюрьме, и предполагаемая антигосударственная деятельность друга для него стала сюрпризом: «По-моему мнению, он более дружелюбно настроенный по отношению к Эстонии, чем многие эстонцы!»

Куликов во времена Советского Союза учился в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище. Во время учебы он стал мастером по самбо.

«В его обучении не было ничего особенного, окончание этой школы для наших сотрудников было обычным делом», - объясняет руководивший в свое время K-Komando Лембит Кольк.

В начале 1990-х годов дослужившийся до звания старшего лейтенанта Куликов присоединился к K-Komando — первому спецподразделению в восстановившей независимость Эстонии.

Также Кольк говорит, что Куликов хорошо себя показал в K-Komando с самого начала.

Поскольку после последнего их разговора прошло несколько десятков лет, легендарный руководитель спецподразделения не смог много рассказать о Куликове.

«Насколько я помню, он хорошо справлялся со своими задачами, был исполнительным человеком. Он подходил для команды», - вспоминает Кольк.

Основатель K-Komando Хенн Каськ привлекал в подразделение молодых людей с соответствующей подготовкой, в том числе и русскоязычных мальчиков, знание эстонского которых похвалить было нельзя. Колька не беспокоило, что Куликов особо не говорил на эстонском: он успешно ловил нарушителей.

В середине 90-х КаПо создала свое спецподразделение, тренироваться начали с K-Komando. Кольк говорит, что Куликов незаметно перешел в КаПо.

По данным КаПо, Куликов начал работать в спецподразделении Полиции безопасности в 1994 году. Работа была опасной. В ходе одной облавы Куликов выбил дверь, а в комнате поджидавший наркоман выстрелил ему в шею. «Чудом остался жив», - говорит Кольк.

В 1995 году Куликов получил титул лучшего сотрудника Полиции безопасности года. В 1998 году он был награжден президентом Леннартом Мери серебряным «Крестом орла». В 2002 году Куликов стал руководителем Нарвского отделения КаПо. К сожалению, Куликов не выучил эстонский язык и из-за языковых требований был вынужден в конце нулевых покинуть должность в КаПо. По сути речь шла об увольнении. Куликов обжаловал решение об увольнении в суде, но в 2012 году, спустя 18 лет службы, трудовой договор был прекращен.

Он решил работать тренером. В 2017 году Куликовкак тренер по самбо от городской мэрии получил признание и премию в 600 евро. Его подопечная завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо в Сочи. В качестве тренера по самбо Куликов неоднократно посещал Россию.

Куликов был в курсе, что играет в опасную игру и Россия из-за его прошлого может попытаться его завербовать. «Мы много лет говорим о том, насколько велика угроза для тех, кто имеет или прежде имел доступ к государственной тайне. Мы всегда советовали им отказаться от поездок в Россию. В данном случае этот риск реализовался», - сказал пресс-секретарь Полиции безопасности Харрис Пуусепп.

Куликову предъявлены подозрения по статье, предусматривающей наказание за разведдеятельность и ее поддержку против Эстонской Республики, а также за создание и поддержание антиэстонских связей. Детали, в пользу кого и как долго он шпионил, КаПо пока не раскрывает.