Станислав Черчесов раскрыл секрет, почему согласился приехать в Таллинн
Сегодня в 14.00 Эстония погрузиться в написание тотального диктанта. Нынешний год стал для нас особенными, поскольку, преодолев массу препятствий, мобилизовавшись и поставив перед собой по-настоящему тотальную цель, Таллинн вырвал долгожданную победу и стал столицей этого международного мероприятия.
За два часа до начала журналистам организовали встречу с верхушкой этого трудолюбивого айбсерга – на пресс-конференцию собрали и «крестного отца» эстонского тотального диктанта, человека несколько лет пробивавшего дорогу празднику грамотности, новоиспеченного мэра Таллинна Михаила Кылварта, главу контрольной комиссии, возглавляющую армию филологов, которые после будут проверять написанное и выставлять оценку Алену Тедер, и настоящих звезд сегодняшнего дня – автора нынешнего текста, писателя Павла Басинского, известнейшего актера, нашего соотечественника Кирилла Кяро и человека, популярность которого среди русскогоязычных жителей планеты сейчас можно сравнить только с популярностью Владимира Путина - тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Конечно, Михаил Кылварт отметил, что титул «крестного отца», как его окрестил ведущий пресс-конференции, журналист Андрей Титов, теперь, безусловно, к нему прилипнет: «Да еще и в компании с тотальными диктантом». Однако он рад, что Таллинн все же стал столицей этого мероприятия, хотя достижение поставленной цели, это лишь пройденный этап, и у эстонской столицы еще есть много планов на будущее.
«Например, организация аналогичного праздника на эстонском языке. В этом году Эстония отмечает 100-летие эстонского языка и в день города – 15 мая – мы хотим провести тотальный диктант на эстонском языке на площади Вабадузе. А в следующем году попытаться привлечь больше местных, эстонских известных деятелей и сделать Тотальный диктант еще интереснее и популярнее», - сказал Михаил Кылварт.
Станислав Черчесов тут же предложил идею – провести диктант на каком-нибудь стадионе: «Собрать тысяч 50 человек и устроить еще более грандиозный праздник». Конечно, великого Станислава Салаевича тут же поправили, уточнив, что Эстония маленькая, а главный стадион страны вмещает всего 15 тысяч человек, но и это, по словам тренера, неплохо – размах.
Автор нынешнего текста Павел Басинский отметил, что ему было очень интересно участвовать в этом проекте: «Текст писался долго, еще дольше он адаптировался, поскольку его будут не только читать, но и писать, но в итоге получилось очень здорово». Алена Тедер уточнила, что текст интересен не только с позиции проверки грамотности, но и познавательно с позиции знания русской литературы.
Интересность текста подчеркнул и Кирилл Кяро, остроумно отметив: «Чувствую, здесь пахнет грамотностью». Сам Кирилл признался, что здорово волнуется, поскольку техника чтения диктанта далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд: «Мы получили текст совсем недавно, и поняли, что нужно тренироваться – необходимо прочесть предложение целиком, потом частями. Совсем непросто, но я надеюсь, что все получится».
А Станислав Черчесов поделился, что принятие решения участвовать в проекте много времени не заняло, больше времени ушло на согласование технических моментов, но он рад сегодня быть в Таллинне: «Да и вообще, решающим стало то, что Михаила выбрали мэром». Мэтр футбола вообще много шутил, подтрунивал над Кириллом Кяро и в охотку отвечал на задаваемые вопросы.
Ответил он и на социально-спортивный вопрос Rus.Postimees: всем известно, что для каждого человека крайне важны две вещи – образование и здоровье. Где здоровье – это спорт. Однако многие родители считают правильным наказывать ребенка за плохие отметки запретом ходить на тренировки. В итоге ребенок, с одной стороны, выпадает из тренировочного процесса, а с другой, не вливается в процесс учебный, поскольку больше занят переживанием обиды. Правильно ли так делать и какой совет главный тренер сборной России дал бы родителям?
«Для меня в школьные годы такой вопрос не стоял. Я не расставался с портфелем, каждую свободную минуту делал математику, русский, физику – уроки. Но у меня и проблем с учебой не было. Как мы знаем, люди разные. Один может неважно учиться, но быть одаренным спортсменом, другой успевает везде, а третий не может ничего показать ни там, ни там. Если запрет может подействовать как мотивация, его, наверное, можно использовать. А если это лишь повод, чтобы не ходит на тренировки – то тут и смысла запрещать нет. Но я бы сказал так – родители, не запрещайте детям ходить на тренировки. Образование важно, но без здоровья тоже никуда»,- ответил Черчесов.
Итак, в 14 часов на многочисленных площадках «Тотального диктанта» проходит основное мероприятие. Ожидается новый рекорд, как пообещали, возможно, и по пятеркам.