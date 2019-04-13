Станислав Черчесов раскрыл секрет, почему согласился приехать в Таллинн

За два часа до начала журналистам организовали встречу с верхушкой этого трудолюбивого айбсерга – на пресс-конференцию собрали и «крестного отца» эстонского тотального диктанта, человека несколько лет пробивавшего дорогу празднику грамотности, новоиспеченного мэра Таллинна Михаила Кылварта, главу контрольной комиссии, возглавляющую армию филологов, которые после будут проверять написанное и выставлять оценку Алену Тедер, и настоящих звезд сегодняшнего дня – автора нынешнего текста, писателя Павла Басинского, известнейшего актера, нашего соотечественника Кирилла Кяро и человека, популярность которого среди русскогоязычных жителей планеты сейчас можно сравнить только с популярностью Владимира Путина - тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Конечно, Михаил Кылварт отметил, что титул «крестного отца», как его окрестил ведущий пресс-конференции, журналист Андрей Титов, теперь, безусловно, к нему прилипнет: «Да еще и в компании с тотальными диктантом». Однако он рад, что Таллинн все же стал столицей этого мероприятия, хотя достижение поставленной цели, это лишь пройденный этап, и у эстонской столицы еще есть много планов на будущее.

«Например, организация аналогичного праздника на эстонском языке. В этом году Эстония отмечает 100-летие эстонского языка и в день города – 15 мая – мы хотим провести тотальный диктант на эстонском языке на площади Вабадузе. А в следующем году попытаться привлечь больше местных, эстонских известных деятелей и сделать Тотальный диктант еще интереснее и популярнее», - сказал Михаил Кылварт.

Станислав Черчесов тут же предложил идею – провести диктант на каком-нибудь стадионе: «Собрать тысяч 50 человек и устроить еще более грандиозный праздник». Конечно, великого Станислава Салаевича тут же поправили, уточнив, что Эстония маленькая, а главный стадион страны вмещает всего 15 тысяч человек, но и это, по словам тренера, неплохо – размах.

Автор нынешнего текста Павел Басинский отметил, что ему было очень интересно участвовать в этом проекте: «Текст писался долго, еще дольше он адаптировался, поскольку его будут не только читать, но и писать, но в итоге получилось очень здорово». Алена Тедер уточнила, что текст интересен не только с позиции проверки грамотности, но и познавательно с позиции знания русской литературы.

Интересность текста подчеркнул и Кирилл Кяро, остроумно отметив: «Чувствую, здесь пахнет грамотностью». Сам Кирилл признался, что здорово волнуется, поскольку техника чтения диктанта далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд: «Мы получили текст совсем недавно, и поняли, что нужно тренироваться – необходимо прочесть предложение целиком, потом частями. Совсем непросто, но я надеюсь, что все получится».