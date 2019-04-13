Реформисты и социал-демократы опубликовали основы формирования правительства

«Президент Керсти Кальюлайд в прошлую пятницу предложила мне сформировать правительство. Согласно Конституции, мне необходимо выступить в Рийгикогу с докладом об основах формирования правительства, что я сделаю в понедельник. Эти принципы, из которых будет исходить наше правительство, содержатся в этом документе», - объяснила Кая Каллас.

По словам председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, общество Эстонии за последние почти тридцать лет прошло огромное развитие и предпосылкой к этому были свободное общество и принадлежность Эстонии к пространству ценностей Европы. «Не все были достаточно вовлечены в общий успех, но это не значит, что мы должны ненавидеть друг друга и как общество замкнуться в себе. Новое правительство, конечно, должно быть амбициозным и дальновидным, поскольку от сегодняшних решений зависят не только шаги здесь и сейчас, но и через десятилетия», - сказал Осиновский.

«В понедельник у каждого депутата Рийгикогу будет возможность занять свою позицию и решить, поведут ли вперед Эстонию ценности, на которое будет опираться правительство IKE, или на предложенные нами принципы. Каждый депутат свободен распорядиться своим мандатом. У каждого депутата на этих выходных есть время посоветоваться со своими избирателями и совестью, что принесет будущему Эстонии то или иное решение», - заключила Каллас.

Получившая на прошлой неделе от президента Керсти Кальюлайд предложение сформировать правительство, Кая Каллас представит в понедельник 15 апреля свой план основ управления. Ранее она обещала, что не будет формулировать очень конкретные обещания или представлять план с конкретными числами, а сформулирует общие принципы и проиллюстрирует их конкретными примерами.