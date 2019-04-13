Сб, 13.04.2019
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Бдительные жильцы спасли жизнь соседу
Глупая ошибка чуть не стоила жизни

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Спасатели.

ФОТО: Urmas Luik

Вчера в 23.35 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пярну в поселке Лавассааре на улице Карья, пишет Pärnu Postimees.

Соседи услышали в расположенной рядом квартире сигнал дымового датчика. Они стучали в дверь и пытались выйти на контакт с жильцом квартиры, но никто не отвечал. Ранее сосед дал им ключи от квартиры на случай чрезвычайных происшествий, но, увы, от этого не было толку, поскольку в двери с другой стороны был вставлен ключ и он мешал открыть дверь.

На место прибыли спасатели и смогли открыть дверь. Человек спал, еда подгорала на плите. Спасатели разбудили жильца и проветрили комнаты.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал, что для избежания подобных ситуаций департамент советует устанавливать изнутри замок-бабочку. В этом случае спешащие на помощь смогут попасть в квартиру с помощью оставленного им ключа.

Безусловно, не стоит начинать готовить еду, если в планах идти спать или человек настолько устал, что есть угроза заснуть.

Если бы другие жильцы дома вовремя не вмешались, сосед мог бы отравиться угарным газом.

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